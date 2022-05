La valeur du jour à Wall Street AMC Entertainment porté par le succès de « Top Gun »

(AOF) - AMC Entertainment grimpe de 3,36% à 14,91 dollars sur la place de New York, en fin d’après-midi. Les salles obscures du géant américain ont fait le plein à l’occasion du week-end du « Memorial Day ». Le groupe a accueilli plus de 5 millions de spectateurs, contre 2,6 millions à la même période l’an dernier. AMC a profité de l’énorme succès du film « Top Gun : Maverick », qui a été vu dans ses cinémas par plus de 3,3 millions de personnes. Ce faisant, le film porté par Tom Cruise a brisé un record vieux de 15 ans, souligne AMC.

" Tom Cruise continue d'être l'un des plus grands alliés de l'exploitation en salle, et AMC lui est énormément reconnaissant pour ses efforts inlassables et infatigables en faveur du cinéma ", a commenté Adam Aron, le PDG d'AMC.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les petits parcs d’attraction à la peine

Chiffre d’affaires en recul, investissements à réaliser : ces acteurs ne sortent pas la tête de l’eau. Ces parcs, qui accueillent 100.000 à 350.000 visiteurs par an, ont dû réduire leurs investissements suite à la crise sanitaire. Or chaque année ils investissent entre 10% et 20% de leur chiffre d’affaires pour créer de la nouveauté et attirer une nouvelle clientèle venue d’un peu plus loin et la fidéliser. Nombre de ces acteurs, qui se sont endettés pour faire face à la crise, devront bientôt devoir rembourser leurs prêts garantis par l’État (PGE). À l’issue de la première année, les entreprises peuvent décider de rembourser immédiatement leur PGE, l'amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires, ou mixer ces deux solutions. Face à un délai qu’il juge insuffisant, le Syndicat national des espaces de loisir d'attractions et culturels (Snelac) demande que le PGE soit transformé en aide à l’investissement pour le secteur ou qu’il soit allongé à 15 ans.