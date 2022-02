La valeur du jour à Wall Street - Amazon va sa capitalisation s'envoler de plus de 130 milliards de dollars

(AOF) - Amazon (+12,55% à 3125 dollars) émerge en tête de l’indice S&P 500, galvanisé par la bonne performance de son activité cloud et la hausse du prix de l’abonnement à son service Prime aux Etats-Unis. Le groupe américain a également dévoilé pour la première fois le montant de ses revenus publicitaires, confirmant qu’il est le troisième acteur publicitaire mondial de la publicité numérique, derrière Google et Meta. " Le chiffre d'affaires devrait s'accélérer et les marges augmenter au second semestre ", prévoit UBS. L'analyste vise Amazon 4 625 dollars par action contre 4 550 auparavant.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 14,3 milliards de dollars, soit 27,75 dollars par action, contre 7,2 milliards de dollars ou 14,09 dollars par action, un an plus tôt.

Les comptes de cette année ont bénéficié d'une plus-value avant impôt de 11,8 milliards de dollars liée à sa participation dans le constructeur de voitures électriques Rivian Automotive, qui a été introduit en Bourse en novembre. Le marché anticipait un bénéfice par action de 3,37 dollars.

Entre 2020 et 2021, le bénéfice net est passé de 21,3 milliards de dollars à 33,4 milliards de dollars.

A contre tendance du bénéfice net trimestriel, le résultat opérationnel est passé en un an de 6,9 à 3,5 milliards de dollars. Il était toutefois attendu à seulement 2,29 milliards. La fourchette d'objectifs du groupe s'étendait de 0 à 3 milliards de dollars.

Amazon a absorbé plus de 4 milliards de dollars de coûts supplémentaires liés aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement et la main-d'œuvre au cours du trimestre.

Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 9% à 137,4 milliards de dollars, mais le marché était plus optimiste et tablait sur 137,8 milliards de dollars.

Mais ce sont surtout les détails des résultats, qui ont convaincu les investisseurs.

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de plus de 48% à 5,29 milliards de dollars pour des revenus en progression de près de 39,5% à 17,78 milliards de dollars. Ces derniers ont légèrement accéléré par rapport au trimestre précédent (+39%).

Transparence appréciée par les investisseurs, le groupe a précisé pour la première fois ses revenus publicitaires. Ils ont bondi de 32% à 9,7 milliards de dollars. Il s'agit d'une activité particulièrement rentable.

Au premier trimestre, le résultat opérationnel est anticipé entre 3 et 6 milliards de dollars contre 8,9 milliards de dollars un an auparavant. Le marché vise 6,06 milliards de dollars.

Ces prévisions comprennent une baisse des charges d'amortissement d'environ 1 milliard de dollars en raison de l'augmentation de la durée de vie utile estimée de ses serveurs et de ses équipements de réseau à compter du 1er janvier 2022.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 112 et 117 milliards de dollars, soit une croissance de 3% et 8%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 120,5 milliards de dollars.

Les investisseurs ont aussi apprécié la décision du groupe d'augmenter de 20 dollars le prix de l'abonnement à son service Prime aux Etats-Unis. Il passe ainsi à 139 dollars à partir du 18 février. Il s'agit de sa première augmentation depuis 2018. Les analystes anticipent des hausses de prix dans d'autres pays.

