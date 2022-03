La valeur du jour à Wall Street - Amazon.com en tête du S&P500 après l'annonce du split

(AOF) - L'action Amazon.com progresse de 4,93% à 2 923 dollars et prend la tête de l'indice S&P 500. Le cybermarchand a annoncé la division par 20 de son nominal. Si cette opération ne modifie en rien la valorisation du groupe, elle facilitera les achats du titre par les petits porteurs, ce qui est favorable pour la valeur. Autre bonne nouvelle, Amazon.com a aussi dévoilé un programme de rachats d'actions de 10 milliards de dollars.

L'action Amazon est actuellement la deuxième la plus élevée du S&P 500, clôturant à 2 785 dollars. Une telle division signifie que la société se négocierait à environ 140 dollars par action. Elle suit l'exemple d'Alphabet qui avait également annoncé une division par 20 en février.

Cette action a été la plus achetée sur la plateforme de Fidelity, avec des ordres d'achat plus de deux fois supérieurs à ceux d'Apple Inc, la deuxième action la plus achetée.

"Lors d'un récent examen des données sur les divisions d'actions, nous avons constaté que les divisions sont historiquement haussières pour les sociétés qui les réalisent. Le rendement moyen un an plus tard est de 25 % contre 9 % pour le marché. Récemment, les divisions d'actions se sont raréfiées, avec des rendements plus faibles, mais toujours bien supérieurs aux indices de référence", a commenté Bank of America.

