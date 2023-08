La valeur du jour à Wall Street - Amazon adoubé en Bourse

(AOF) - Amazon grimpe de 9,02% à 140,54 dollars à la bourse new-yorkaise. Au titre du deuxième trimestre fiscal, la firme américaine a dégagé un bénéfice net de 6,7 milliards de dollars contre une perte de 2 milliards un an plus tôt. Le bénéfice dilué ajusté par action est de 65 cents contre 35 cents de consensus. La marge opérationnelle du géant américain du commerce en ligne se situe sur la période à 5,7% contre 3,5% prévu initialement. Le revenu d'exploitation a augmenté pour atteindre 7,7 milliards de dollars sur ce deuxième trimestre, contre 3,3 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022.

Amazon a enregistré des revenus en hausse de 11% à 134,4 milliards de dollars contre 131,6 milliards un an plus tôt à la même période et une guidance de 127-131 milliards de dollars.

La plateforme de e-commerce a vu ses recettes progresser de 11% à 82,5 milliards de dollars en Amérique du Nord.

Les ventes de publicité ont augmenté de 22% pour atteindre 10,7 milliards de dollars et les revenus des services aux vendeurs ont bondi de 18% pour atteindre 32,3 milliards de dollars au cours du trimestre.

Amazon Web Services (AWS), la branche cloud de la firme de Seatlle, une division toujours très surveillée, a également dépassé les attentes avec des ventes totales de 22,1 milliards d'euros, en amélioration de 12% en glissement annuel, contre un consensus de 21,7 milliards.

Reste que cette branche a généré 5,4 milliards de bénéfice opérationnel, un chiffre inférieur à celui de l'année dernière.

Au 30 juin 2023, le flux de trésorerie d'exploitation a augmenté de 74% pour atteindre 61,8 milliards de dollars pour les douze mois écoulés, contre 35,6 milliards de dollars pour les douze mois écoulés au 30 juin 2022.

Au 30 juin 2023, le flux de trésorerie disponible s'est amélioré avec une entrée de 7,9 milliards de dollars pour les douze mois écoulés, contre une sortie de 23,5 milliards de dollars pour les douze mois écoulés le 30 juin 2022.

En vue du troisième trimestre, le géant américain table sur des revenus robustes allant de 138 à 143 milliards de dollars contre une guidance de 138 milliards de dollars. Cela représenterait alors une croissance de 9 à 13% par rapport au troisième trimestre 2022.

Le bénéfice d'exploitation sera compris entre 5,5 et 8,5 milliards de dollars contre 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Les analystes prévoyaient en moyenne 5,41 milliards de dollars.

