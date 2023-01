La valeur du jour à Wall Street - Amazon à la diète

(AOF) - Amazon a annoncé les plus importantes suppressions de postes de son histoire, rejoignant la cohorte de sociétés technologiques ayant diminué la voilure afin de prendre en compte un environnement économique moins porteur. Cette " charrette " n'empêche pourtant l'action du cybermarchand et spécialiste du cloud de reculer de 1,87% à 83,55 dollars. Après l'annonce hier par Salesforce de sa volonté de réduire de 10% de ses effectifs, Amazon va supprimer plus de 18 000 postes, dont certains en Europe, principalement dans les fonctions support.

Amazon employait environ 1,5 million de personnes à fin septembre, sans compter les travailleurs saisonniers.

" Amazon a traversé des économies incertaines et difficiles dans le passé, et nous continuerons à le faire ", a déclaré son directeur général, Andy Jassy. " Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide."

Après avoir énormément investi lors du Covid, qui avait accéléré l'expansion de l'e-commerce, Amazon est désormais confronté à une normalisation de la croissance de la demande et réduit les coûts. " Amazon a également annoncé récemment la fermeture de son site de commerce électronique de gros, de sa livraison de nourriture et de son activité edtech en Inde. Amazon a déjà annoncé récemment la fermeture de certains projets tels que Amazon Care, Scout, Amazon Explore et Amazon Glow, bien qu'il s'agisse probablement de plus petits investissements " rappelle UBS dans une note. D'autres économies pourraient être réalisées, notamment au niveau de l'assistant vocal Alexa ou des projets de livraison par drone.

L'analyste cite trois scénarios permettant à la firme de Jeff Bezos d'économiser entre 2,5 et 10 milliards de dollars, avec à la clé une augmentation de 56 à 192 points de base de la marge opérationnelle.

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.