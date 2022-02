La valeur du jour à Wall Street - Alphabet : son bénéfice net a bondi de près de 90% en 2021

(AOF) - Alphabet, société-mère de Google, occupe l'une des premières places de l'indice S&P 500, avec un gain de 6,87% à 3 942 dollars. Le célèbre groupe internet a dévoilé mardi des profits très supérieurs aux attentes et annoncé une division par 20 de son nominal. Si cette dernière opération n'a pas d'impact financier, elle permet néanmoins de rendre plus accessible le titre. Les investisseurs ont pardonné à Alphabet des revenus de YouTube moins importants que prévu et des pertes plus lourdes qu'anticipé pour le cloud.

Au quatrième trimestre, le géant Internet a enregistré un bénéfice net de 20,642 milliards de dollars, soit 22,30 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 15,23 milliards de dollars, soit 16,40 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 27,80 dollars. Sur l'ensemble de 2021, le bénéfice net a bondit de 88,8% à 76 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe trimestriel a pour sa part progressé de 32% à 75,325 milliards de dollars. Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté de 31,2% à 69,4 milliards de dollars.

Hors coûts d'acquisition du trafic, les revenus d'Alphabet sont ressortis à 61,9 milliards, dépassant les prévisions des analystes : 59,4 milliards de dollars. Ces coûts ont augmenté de 28,3% à 13,43 milliards de dollars.

" La croissance des recherches de 36 % en glissement annuel a stimulé les résultats, grâce à la vigueur générale des dépenses des annonceurs et à la forte activité en ligne des consommateurs ", explique JPMorgan.

Pour autant, les analystes ont été déçus par la performance de YouTube. Il a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 25,4% à 8,63 milliards de dollars contre des attentes de 8,76 milliards de dollars. Le groupe a mis en cause un effet de base défavorable.

Les revenus de l'activité Cloud ont en revanche dépassé les attentes. Ils ont progressé de 44,6% à 5,54 milliards de dollars alors qu'ils étaient attendus à 5,42 milliards de dollars. Cette dernière a accusé une perte opérationnelle de 890 millions de dollars ce trimestre contre -1,24 milliard de dollars, un an auparavant. Elle est cependant plus importante qu'anticipé par les analystes : - 758 millions de dollars.

JPMorgan rappelle que la société dispose encore de 17 milliards de dollars pour son programme de rachat d'actions après en avoir racheté pour 13,5 milliards au quatrième trimestre. L'analyste prévoit un nouveau important programmes aux environs de la publication des résultats du premier trimestre.

" Une forte croissance des recettes publicitaires liées aux recherches, une division du nominal par 20, une croissance substantielle du carnet de commandes pour le cloud et des commentaires positifs sur les perspectives ont été plus que suffisants pour compenser un autre trimestre faible en termes de croissance des recettes de YouTube, des marges de Google Service légèrement plus faibles et des pertes plus importantes qu'anticipé dans le cloud ", résume UBS.

Goldman Sachs considère que l'entreprise occupe une position unique pour tirer parti de l'effacement des frontières entre les modèles économiques de la publicité, du commerce et de la consommation des médias dans les années à venir.

