La valeur du jour à Wall Street - Alibaba et les six unités : les investisseurs apprécient

(AOF) - La perspective de la scission d’Alibaba en six sociétés enchante les investisseurs. Ils portent l’action du groupe technologique chinois en hausse de 10,60% à 95,25 dollars. Cinq d’entre elles pourraient être introduites en Bourse, permettant de cristalliser leur valeur. Cette annonce intervient au lendemain du retour en Chine de son fondateur, Jack Ma, qui avait été mis au pas par les autorités chinoises en fin 2020, en même temps que le secteur technologique. Ils étaient jugés trop puissants par celles-ci.

Ces six unités sont le cloud computing, l'e-commerce en Chine, l'e-commerce à l'international, la logistique, les médias et les divertissements, et enfin les services locaux. Chaque entité aura son propre Directeur général et sera entièrement responsable de ses résultats. Alibaba Group deviendra une société holding.

Elles seront autorisées à lever des capitaux l'extérieur et à demander une introduction en bourse lorsqu'elles seront prêtes, à l'exception de l'activité d'e-commerce en Chine. Cette dernière restera détenue à 100% par Alibaba.

" Cette transformation permettra à toutes nos entreprises de devenir plus agiles, d'améliorer la prise de décision et de réagir plus rapidement aux changements du marché " a écrit le PDG d'Alibaba, Daniel Zhang, dans une lettre adressée à ses employés et obtenue par le Wall Street Journal.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.