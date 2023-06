La valeur du jour à Wall Street - Adobe bien orienté : nouveau relèvement des objectifs annuels

(AOF) - L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing Adobe a de nouveau rehaussé ses objectifs pour l'exercice 2023. En bourse, le titre progresse de 2,53% à 503,47 dollars. A la faveur de cette bonne nouvelle, plusieurs bureau d'études ont relevé leur objectif de cours. Neutre sur la valeur, UBS vise ainsi 525 dollars contre 440 dollars auparavant. JPMorgan, porte le sien de 450 à 490 dollars. Le bureau d'études est également neutre. Adobe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 15,65 et 15,75 dollars pour des revenus situés entre 19,25 et 19,35 milliards de dollars.

Adobe visait auparavant un bénéfice par action ajusté situé entre 15,30 et 15,60 dollars et le marché vise 15,50 dollars. Il anticipe 1,75 milliard de dollars de nouveaux revenus récurrents annualisés pour sa branche les médias digitaux contre 1,7 milliard de dollars auparavant.

Le groupe est plus optimiste grâce à un deuxième trimestre, clos début juin, plus solide que prévu. Sur cette période, Adobe a réalisé un bénéfice net de 1,295 milliard de dollars, ou 2,82 dollars par action, contre 1,178 milliard de dollars ou 2,49 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,91 dollars, dépassant de 12 cents le consensus.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 4,82 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 4,77 milliards de dollars. Il est en hausse de 13% à taux de change constants. Les revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour les médias digitaux ont atteint 14,14 milliards, en progression de 470 millions de dollars. L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.