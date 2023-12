La valeur du jour à Wall Street - Adobe accumule les mauvaises nouvelles

(AOF) - Le titre Adobe chute de 6,05% à 585,45 dollars et ferme la marche de l'indice S&P 500. Non seulement la Commission fédérale du commerce des États-Unis enquête sur ses pratiques d'annulation de ses abonnements, mais l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a présenté des prévisions annuelles décevantes. Réagissant à cette publication, JPMorgan et UBS ont confirmé leur recommandation Neutre sur la valeur. La banque suisse juge que l'action n'est pas bon marché.

Adobe prévoit des revenus pour l'année fiscale 2024 entre 21,30 et 21,50 milliards de dollars, contre des prévisions de 21,73 milliards de dollars.

Il anticipe de 1,9 milliard de dollars de nouveaux revenus récurrents annualisés pour sa branche médias digitaux, à comparer avec un consensus de 2 milliards de dollars.

Le bénéfice par action est anticipé entre 17,60 et 18 dollars, à comparer avec un consensus de 18 dollars.

La société basée à San Jose, en Californie, a annoncé un bénéfice ajusté de 4,27 dollars par action pour le quatrième trimestre, clos début décembre, contre des estimations de 4,14 dollars. Sur la période, le groupe a enregistré un profit d'exploitation ajusté en croissance de 15,8% à 2,34 milliards de dollars pour des revenus en amélioration de 12% à 5,05 milliards de dollars.

Par ailleurs, Adobe a révélé que la Commission fédérale du commerce des États-Unis enquêtait depuis plus d'un an sur ses pratiques d'annulation de ses abonnements. Le règlement de cette affaire "pourrait entraîner des coûts monétaires ou des pénalités importants et avoir un impact significatif sur nos résultats financiers et nos opérations", a prévenu la firme technologique.

