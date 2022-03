La valeur du jour à Wall Street - Accenture toujours en grande forme

(AOF) - L'action Accenture (-0,94% à 321,70 dollars) n'échappe pas à la baisse même si le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a de nouveau rehaussé ses projections annuelles. Le concurrent de Capgemini a bénéficié d'une forte croissance au deuxième trimestre et remporté d'importants succès commerciaux. Il peut ainsi se permettre d'augmenter son dividende trimestriel de 10% à 97 cents par action. Accenture est l'un des grands gagnants de l'accélération de la numérisation du monde.

Au deuxième trimestre, clos fin février, Accenture a généré un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, contre 1,44 milliard un an plus tôt. Par action, cela représente un bénéfice de 2,54 dollars alors que le consensus FactSet visait un BPA de 2,39 dollars.

Le chiffre d'affaires du géant du conseil a bondi de 24,5% pour atteindre 15,05 milliards, contre un consensus de 14,65 milliards. Il est en progression de 28% à taux de change constants.

Sur le plan commercial, Accenture a enregistré un montant record de 19,6 milliards de dollars de commandes (+22%), dont 10,9 milliards pour le consulting et 8,7 milliards de dollars pour l'infogérance.

Ces bons résultats s'accompagnent d'un nouveau relèvement des perspectives.

Désormais, pour son exercice fiscal 2022, la société vise une croissance de 24% à 26%, contre un précédent objectif de 19% à 22%, ainsi qu'un bénéfice par action de 10,61 à 10,81 dollars, en progression de 21% à 23%. Il était attendu entre 10,32 et 10,60 dollars.

" L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions et autres mesures imposées en réponse à ce conflit ont augmenté le niveau d'incertitude économique et politique. Les perspectives commerciales d'Accenture pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année 2022 n'incluent pas d'hypothèses d'une escalade ou d'une expansion significative des perturbations économiques ou de la portée actuelle du conflit, ce qui pourrait avoir un effet négatif important sur les résultats d'exploitation de la société " a cependant prévenu le management.

