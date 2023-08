La valeur du jour à Wall Street - 3M en tête du Dow Jones alors que le litige avec l'armée américaine est en voie de résolution

(AOF) - 3M (+3,93% à 102,84 dollars) a pris la tête du Dow Jones après que le « Wall Street Journal » a annoncé que le groupe avait accepté de payer quelque 5,5 milliards de dollars pour un règlement du litige portant sur les bouchons d'oreille présumés défectueux vendus à l'armée américaine. Plus de 300 000 plaintes ont été déposées par des vétérans selon lesquelles les bouchons d'oreille de la société ne les protégeaient pas contre la perte d'audition. 3M conteste ces poursuites et affirme que les bouchons d'oreille fonctionnent lorsqu'ils sont utilisés avec une formation adéquate.

La presse américaine souligne que le montant du règlement proposé est nettement inférieur aux 10 à 15 milliards de dollars envisagés par certains analystes. En 2018 déjà, 3M a accepté de verser 9,1 millions de dollars au gouvernement américain pour répondre aux allégations selon lesquelles ses bouchons d'oreille étaient défectueux parce qu'ils pouvaient se détacher imperceptiblement de l'oreille d'une personne.

3M s'apprête à conclure un accord après le règlement provisoire, fin juin 2023, d'un litige portant sur la présence de produits chimiques polluants (Pfas) dans l'eau potable municipale. L'accord, qui doit encore être approuvé par le tribunal, conclu dans cette affaire entre 3M et les fournisseurs d'eau municipaux pourrait coûter à 3M jusqu'à 12,5 milliards de dollars sur cinq ans. 3M a déclaré fin décembre 2022 qu'elle cesserait de fabriquer et d'utiliser ces produits chimiques d'ici à la fin de l'année 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens de consommation

Produits d'entretien, hygiène et beauté : comment inverser le rapport de force entre producteurs et distributeurs

La loi Descrozaille, récemment adoptée, plafonne les remises que les distributeurs peuvent pratiquer sur les produits d'entretien, d'hygiène et de beauté. Or les trois quarts de ces produits affichent actuellement des remises supérieures : de 52% en moyenne sur les brosses à dents ou 50 % sur les liquides-vaisselle par exemple. L'objectif de cette loi est clairement de protéger les industriels au motif que ce sont essentiellement les fournisseurs qui financent les promotions, en rognant sur leurs marges, et non les distributeurs. La mesure vise donc à limiter la perte continuelle de valeur du secteur ces dernières années. D'après le cabinet Circana (ex-IRI), le prix des produits d'hygiène et de beauté a baissé de 13,4 % entre 2007 et 2022. Pour les distributeurs, cette loi fait peser un risque sur les 232 millions d'euros de chiffre d'affaires (105 millions d'euros pour l'hygiène-beauté et 125 millions d'euros pour l'entretien). Toutefois cette disposition pourrait aussi favoriser les marques de distributeurs (MDD).

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.