La valeur du jour à Paris - Worldline en hausse : Crédit Agricole SA devient son deuxième actionnaire

(AOF) - Worldline (+4,46% à 13,80 euros) affiche l’une des plus fortes hausses du SBF 120 à la suite de l’entrée à son capital de Crédit Agricole SA. La banque détient 7% du spécialiste des paiements, dont elle devient le deuxième actionnaire derrière Six Group (10,6%) et devant BPI (4,4%). Cet investissement intervient alors que Worldline a connu une année 2023 difficile, perdant plus de la moitié de sa valeur et étant expulsé du CAC 40. Worldline avait lancé un important profit warning en octobre en raison notamment du ralentissement économique, en particulier sur son principal marché, l'Allemagne.

Une telle entrée au capital avait été évoquée début décembre par Bloomberg.

Pour Crédit Agricole, cet investissement "s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique" entre les deux sociétés, pour lequel la signature d'un accord engageant a été annoncée en juillet 2023. "Il a vocation à renforcer ce partenariat afin de créer un acteur majeur des services de paiements aux commerçants en France", a ajouté la banque. Son lancement opérationnel est prévu en 2024.

Crédit Agricole indique également avoir "l'intention de continuer à œuvrer comme actionnaire minoritaire de long-terme, pleinement engagé au côté de Worldline". La transaction devrait avoir un impact inférieur à 10 points de base sur son ratio de fonds propres durs (CET1).

Pour sa part, Worldline a salué cet investissement, jugeant qu'il " témoigne d'une vision partagée de l'évolution stratégique du marché européen des paiements et de l'importance de ce partenariat ."

Réduction de l'intérêt spéculatif

Pour Invest Securities, si "cette entrée au capital est une marque de confiance et solidifie le partenariat stratégique, l'opération réduit également l'intérêt spéculatif, notamment dans un scénario de rachat par un fonds de private equity". En revanche, il juge que cette opération ne remet pas en cause selon lui le scénario d'une fusion avec Nexi à moyen long terme. "Reste désormais à ce que la revalorisation boursière de Worldline s'enclenche pour que les 2 groupes, et particulièrement le français, envisagent de discuter", souligne l'analyste.

"Bien qu'il y ait quelques points positifs, nous considérons que cette situation est légèrement négative pour les actionnaires minoritaires de Worldline", prévient de son côté Stifel. Il considère que cette transaction "est une autre mesure visant à décourager les OPA hostiles potentielles".

Avant d'ajouter : "Nous pensons que cette décision pourrait dissuader d'autres banques françaises de chercher à conclure des accords de coentreprise similaires avec Worldline - à moins qu'elles ne soient également en mesure de prendre une participation minoritaire dans la société".