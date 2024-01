La valeur du jour à Paris - Vivendi vers une restructuration de ses activités en 4 entités

(AOF) - En territoire positif lors des cinq dernières séances, Vivendi gagne 0,10% à 10,30 euros sur la place parisienne. Le géant des médias et de la communication, propriété de Vincent Bolloré, a annoncé hier soir la validation par son conseil de surveillance d’un projet de scission en quatre entités : Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media) ainsi qu’une société d’investissement. Ce projet avait été initié mi-décembre mais s'articulait alors autour de trois entités devant être chacune cotées en Bourse.

Il s'agissait de Canal+, d'Havas et d'une société d'investissement qui détiendrait "des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement".

Des nouveaux éclaircissements attendus le 7 mars

La nouveauté qui réside dans ce projet est donc la création "d'une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution", qui " regrouperait la participation majoritaire de Vivendi dans Lagardère et celle de 100 % dans Prisma Media", et "favoriserait les collaborations entre les différents secteurs d'activité liés à l'édition dans son sens le plus large", a précisé le groupe.

Un nouvel état d'avancement de l'étude du projet de scission sera présenté lors de la réunion du Conseil de surveillance le 7 mars prochain, date de la publication des résultats annuels 2023 du groupe qui a réintégré le CAC 40 le 18 décembre dernier en remplacement de Worldline.

Plusieurs autres étapes importantes devront être franchies. Parmi celles-ci figurent entre autres la consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées, avant laquelle aucune décision de principe ne sera prise, l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, les approbations requises des porteurs d'obligation et autres prêteurs du groupe et, le moment venu, le consentement des actionnaires de Vivendi.