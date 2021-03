(Crédits photo : Flickr - L. Grassin )

(AOF) - Vivendi plie ce matin au CAC 40 et cède 2,53% à 28,51 euros. Le géant des médias se classe ainsi parmi les derniers de l'indice phare de la place parisienne, au lendemain de résultats annuels pourtant satisfaisants. Il a toutefois failli à donner des perspectives pour l'exercice 2021 en raison du manque de visibilité et de la difficulté d'évaluer les futurs impacts de la crise sanitaires sur ses résultats. "Les métiers liés à la publicité et au spectacle vivant risquent d'être plus impactés que les autres", a ainsi prévu Vivendi.

Aussi, le groupe de Vincent Bolloré n'a pas apporté beaucoup plus de détails concernant la distribution de 60% du capital d'Universal Music Group (UMG), annoncée mi-février, son introduction en bourse et les éventuelles implications sur les résultats de la holding. "Cette distribution, exclusivement en nature, interviendrait à titre de distribution exceptionnelle ("special dividend")", a simplement précisé Vivendi dans son communiqué.

Ce mode de redistribution soulève notamment de nombreuses questions d'un point de vue fiscal, ce qui devrait peser sur le titre Vivendi à court terme, estime UBS. Société Générale note pour sa part que l'imposition variera fortement en fonction de la situation des actionnaires: "elle devrait être nulle pour le Groupe Bolloré grâce au régime 'mère/fille' ", écrit la banque dans une note, alors que les investisseurs français et étranger pourraient être imposés jusqu'à 30% pour les premiers et 15% pour les seconds, impliquant une décote de 7,6% sur le titre de la holding.

Vivendi a toutefois répété que la déconsolidation de sa pépite était réclamée par les investisseurs depuis plusieurs années "pour diminuer la décote de conglomérat" du groupe.

UMG a cette année encore porté vers le haut les résultats de sa société mère. Le label musical a en effet connu une croissance de 4,7% à taux de change et périmètre constants (tcpc) (+3,8 % en données réelles), réalisant un chiffre d'affaires de 7,432 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de la musique enregistrée progresse de 6,7% à taux de change et périmètre constants grâce principalement à la croissance des revenus liés aux abonnements et au streaming (+16,2%) qui compensent plus que largement les baisses de 6,0 % des ventes physiques par rapport à 2019, et de 19% des ventes de téléchargements.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) d'UMG s'établit quant à lui à 1,329 milliard d'euros, en progression de 20,1% à tcpc par rapport à 2019 (+18,3 % en données réelles).

De leur côté, les deux autres filiales majeures de Vivendi ont connu des performances divergentes. Canal+ a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de à 5,498 milliards d'euros, en progression de 4,4%, grâce en particulier à l'international (+19,8%), où la chaîne cryptée a gagné 1,2 million d'abonnés (+262 000 en France). Studiocanal a affiché un repli de 17%. L'EBITA s'établit à 435 millions d'euros, en hausse de 26,7%.

En revanche, l'activité du spécialiste de la communication Havas Group a fortement été perturbée par la crise sanitaire: celle-ci a en effet reculé de 10,1% à 2,137 milliards d'euros, malgré une certaine amélioration au quatrième trimestre 2020 par rapport au troisième. L'EBITA a, lui, chuté de 46% à 121 millions d'euros.

Au total, le groupe Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 16,09 milliards d'euros, en hausse de 1,2% (-0,6% à tcpc). C'est un peu mieux que les 15,97 milliards d'euros attendus par les analystes.

L'EBITA est ressorti à 1,627 milliard d'euros, en hausse de 3,7% à tcpc, alors que le consensus Visible Alpha tablait sur 1,59 milliard. Le résultat net, part du groupe est en repli de 9% à 1,44 milliard d'euros, mais est lui aussi resté supérieur aux attentes (1,232 milliards d'euros).

Côté finances, au 31 décembre 2020, l'endettement financier net de Vivendi a augmenté de 889 millions d'euros à 4 953 millions d'euros, du fait principalement du programme de rachat d'actions (2,35 milliards d'euros) ayant permis d'acquérir 8,14% du capital.

Par ailleurs, Vivendi proposera à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du 22 juin 2021 le versement d' un dividende ordinaire de 60 centimes par action au titre de l'exercice fiscal 2020, soit un rendement d'un peu moins de 2%.

Enfin, au cours de la conférence téléphonique qui a suivi la présentation des résultats, Arnaud de Puyfontaine, le président du directoire, a déclaré étudier de près l'opportunité d'acquérir M6, dont le groupe Bertelsmann souhaiterait se séparer.

