La valeur du jour à Paris VIVENDI officialise la cession de 10% d'UMG à Pershing Square

(AOF) - Vivendi progresse de 0,52% ce lundi sur la place parisienne, à 29,06 euros par action, au lendemain de l'annonce officielle de la cession de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG) à Pershing Square Tontine Holdings (PSTH). Comme révélé début juin, l'opération s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros, dettes comprises, ce qui porte son montant à 3,5 milliards d'euros. L'acquisition par le Spac de Bill Ackman devrait être finalisée au plus tard le 15 septembre prochain.

"Après l'entrée à hauteur de 20 % du capital d'UMG du Consortium mené par le Groupe Tencent, l'arrivée de grands investisseurs américains apporte une nouvelle démonstration de la réussite et de l'attractivité mondiales d'UMG", s'est enthousiasmé Vivendi dans un communiqué.

A l'issue de l'opération, Vivendi ne devrait donc détenir plus que 10% de sa pépite musicale. Le groupe rappelle que la distribution de 60% d'UMG à ses actionnaires et la cotation de la société sur le marché d'Euronext Amsterdam dans les dix derniers jours de septembre doivent encore être approuvées lors de l'assemblée générale du 22 juin.

La stratégie de distribution morcelée du capital d'UMG a été vivement critiquée par certains actionnaires minoritaires de Vivendi, Bluebell Capital et Artisan Partners en tête, qui considèrent qu'elle ne leur est pas favorable. Qualifiée d'allocation "sous-optimale" du capital et perçue comme un moyen pour Vincent Bolloré de renforcer son influence sur sa holding de médias, c'est surtout l'aspect fiscal qui a fait grincer des dents. Les premières négociations entre Vivendi et PSTH n'ont également pas manqué d'attiser les convoitises, en particulier celles du fonds Third Point, qui a récemment acquis des parts du groupe français.

"Au cours de nos négociations avec Vivendi, il est apparu clairement que diverses considérations fiscales, juridiques et autres considérations stratégiques empêchaient Vivendi de s'engager dans une opération "traditionnelle" de fusion de SPAC, et de vendre plus de 10 % d'UMG", explique PSTH.

Lancé à la bourse de New York en juillet 2020, PSTH avait réussi à lever 4 milliards de dollars. Avec UMG, il tient donc son premier investissement d'envergure. PSTH continuera d'exister une fois l'acquisition réalisée, avec environ 1,5 milliard de dollars de liquidités et l'accès à 1,4 milliard de dollars de liquidités supplémentaires grâce à des accords d'achat à terme.

De plus, le Spac de Bill Ackman distribuera à ses actionnaires des bons de souscriptions pour une nouvelle société créée pour l'occasion, Pershing Square SPARC Holdings, Ltd. Le terme de "SPARC", imaginé par l'homme d'affaires lui-même, veut se distinguer d'un Spac en n'ayant pas l'intention de lever des capitaux par le biais d'une introduction en bourse, au cours de laquelle les investisseurs engagent des capitaux dès le départ, sans connaître la société dans laquelle l'argent sera investi.

"Au lieu de cela, le SPARC a l'intention d'émettre des bons de souscription sans contrepartie aux actionnaires de PSTH, qui pourront être exercés pour des actions ordinaires au prix de 20 dollars par action", explique Pershing Square. Ce nouveau SPARC pourra être doté d'une puissance de feu financière pouvant atteindre jusqu'à 10,6 milliards de dollars pour réaliser de nouvelles acquisitions.

Points clés

- Holding de 3 pôles, la culture avec Editis, le divertissement culturel avec Universal Music Group (1/3 du marché mondial), Canal Group, DailyMotion et Gameloft, et les médias avec Havas ;

- Revenus de 16,9 Mds€ générés par UMG (50%), par le groupe Canal + (33 %), par Havas (12 %) et Editis (4,5 %) ;

- Modèle économique visant à devenir n° 1 mondial dans les contenus, les médias et la communication à partir de 4 axes de création de valeur : la détention de talents, leur valorisation mondiale, la valorisation des catalogues et droits de propriété intellectuelle et l'attractivité de la ligne éditoriale ;

- Capital contrôlé à 26,28 % et 28,51 % des droits de vote par le Groupe Bolloré, le conseil de surveillance de 12 membres étant présidé par Yannick Bolloré.

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette en hausse à 5 Mds€ pour des fonds propres de 15,8 Mds€.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la valorisation des propriétés intellectuelles et des contenus par franchises, « live » (festivals), sur la pénétration des marchés africains, indien et chinois et sur la distribution en ligne ;

- Stratégie d'innovation fondée sur l'émergence de créateurs locaux, sur l'offre de plateformes et d'incubateurs de création dans plusieurs pays et sur des partenariats ;

- Stratégie environnementale intégrée dans la démarche de création de valeur ;

- Pénétration de la Chine après la vente à Tencent de 10 % du capital d'UMG et possible renforcement des liquidités en raison de l'option de vente de 10 % supplémentaire exerçable jusqu'à mi-janvier 2021 ;

- Bonne visibilité de l'activité, les abonnements représentant près des 2/3 des revenus ;

- Evolution du portefeuille de participations, dont Telecom Italia, de 5,7 Mds€.

Défis

- Remontée du chiffre d'affaires publicitaires de Havas et de Vivendi Village;

- Introduction en Bourse, d'ici 2023 au plus tard, d'une nouvelle part du capital d'UMG ;

- Spéculations sur un rachat de M6 et des actifs éditoriaux (Europe 1) de Lagardère, détenu à 20 % ;

- Impact de la pandémie : hausse de 3% du chiffre d'affaires et de 4,4 % du bénéfice net ;

- Difficultés avec les participations italiennes -Telecom Italia (29,94 % des droits de vote, dont 19,94 % portés par une société fiduciaire italienne) et Mediaset- entraînant un bras de fer avec le fonds activiste Elliot pour Telecom Italia, et un conflit juridique pour participation dans Mediaset ;

- Absence de perspectives 2021 ;

- Maintien du dividende ordinaire de 0,60 € et projet de distribution aux actionnaires après la cession de 20 % d'UMG.

