La valeur du jour à Paris Virbac en forte baisse après son "atterrissage" au 1er trimestre

(AOF) - Virbac (-4,34% à 286,50 euros) affiche la plus forte baisse du SBF120 après avoir enregistré une contraction de son activité au premier trimestre. Le spécialiste des solutions vétérinaires a dévoilé un chiffre d’affaires de 314,8 millions d’euros, en repli de 1% à taux réels et de 1,3% à taux de change constants. Parmi les réactions à cette publication, Oddo a dégradé sa recommandation sur la valeur à Neutre, selon une source de marché. Virbac précise que cette évolution « s’explique principalement par un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché ».

Dans une moindre mesure, ce trimestre a également été impacté par des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix.

Coté perspectives, Virbac confirme ses prévisions de croissance de son chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 4% et 6% à taux et périmètre constants.

Le ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires pour 2023 est maintenu autour de 13-14% à taux de change constants.

Hors acquisitions éventuelles et à taux de change constants, sa position de trésorerie devrait rester constante comparée à fin 2022.

TC Icap Midcap est à conserver avec objectif de cours de 294 euros, jugeant que le 1er trimestre " en retrait comme imaginé ", "demeure solide en valeur absolue " et que le groupe " maintient " ses guidances annuelles. Jefferies est également à conserver avec un objectif de cours de 296 euros.

" Le momentum de court-terme est moins soutenu dans un contexte de normalisation du marché sous-jacent, d'inflation et de volonté du groupe d'accélérer ses investissements " souligne TC Icap Midcap. Selon le broker, à long-terme, le groupe " évolue sur un marché plutôt défensif en croissance " avec " des installations industrielles renforcées et un pipe de lancements consistant sur la période 2021- 2026 ". Il ajoute que la société " est insensible à l'évolution des taux & dispose d'une situation financière saine permettant de soutenir le développement organique & externe du laboratoire ".

Le titre reste en hausse de plus de 25% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Sixième mondial de la santé animale avec 7 % du marché ;

- Chiffre d'affaires de 1,22 dM€, avec 4 filières spécialisées – animaux de compagnie, porcs, volailles & ruminants, aquaculture ;

- Montée de l’international : 42 % des revenus pour l’Europe, devant les pays émergents (33 %), notamment le Chili, la Chine et l’Inde puis l'Amérique du nord (13 %) ;

- Modèle d'affaires sur 4 piliers : bien-être des animaux de compagnie et services aux vétérinaires, positionnement du portefeuille de vaccins, réussite des projets de R&D et croissance externe ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Dick (49,8 % des titres et 66,1 % des droits de vote), Marie-Hélène Dick Madelpuech présidant le conseil d’administration de 7 membres et Sébastien Huron assurant la direction générale ;

- Bilan quasiment non-endetté avec 857 M€ de capitaux propres.

Enjeux

- Plan stratégique 2030 :

- priorités commerciales aux Virbac Busters, l’extension géographique des produits clés, entrée sur de nouveaux marchés (petfood et les animaux d’élevage aux USA, antiparasitaires et petfood en Chine…),

- 20% de marge opérationnelle d'ici 2025-2030 et R&D sur chiffre d'affaires à environ 6,5% ;

- Stratégie d’accélération du développement international et d’amélioration de la compétitivité par la digitalisation des systèmes et de la production industrielle ;

- Stratégie d'innovation (R&D de 7,4 % des revenus) accélérée en 2022 avec l’ouverture d’un 9ème centre de R&D, au Vietnam :

- fondée sur 3 piliers - alternatives aux antibiotiques et aux médicaments traditionnels, recours aux technologies respectueuses de l’environnement, et open innovation fondée sur les partenariats -universités, laboratoires de recherche publics, sociétés de biotechnologie et start-up ;

- Stratégie environnementale 2025:

- 4 grands objectifs : recul de 50 % du recours aux essais thérapeutiques sur animaux, de 5 % des consommations d’énergie, de 10 % des émissions carbone, de 5 % de la DCD (demande chimique en oxygène) et de 5 % du volume des déchets,

- réduction des emballages et du recours à l’eau,

- lancement d’une 1ère ligne de financement « verte » ;

- Après le renforcement des positions en Inde, 3ème filiale du groupe, expansion attendue aux États-Unis et en Chine (animaux de production et de compagnie) et lourds investissements industriels notamment à Carros en France dans les vaccins et les plateformes de biotechnologie ;

- Montée en puissance de l’activité aliments pour animaux, dopée par le futur site de Nîmes.

Défis

- Attente de l’agrément des autorités sanitaires pour nouveaux produits antiparasitaires ;

- Impact de l’inflation compensés par les économies de coûts en 2022 mais non mesurable pour 2023 ;

- Retombées de l’accélération de la R&D à 8,5 % des revenus et de la montée des investissements à 100 M€ dont 20 à 25 M€ dans le foncier en France ;

- Perspectives 2023 : hausse du chiffre d’affaires entre 4 et 6 %, marge opérationnelle de 13% à 14% et position de trésorerie constante à fin 2023.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.