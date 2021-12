La valeur du jour à Paris Vinci finalise l'acquisition des activités énergie d'ACS information fournie par AOF • 31/12/2021 à 10:33



(AOF) - Vinci (+0,26% à 38,50 euros) a annoncé ce matin la finalisation de l'acquisition des activités énergie du groupe espagnol ACS (Cobra IS) pour un prix de 4,9 milliards d’euros, dont 700 millions correspondant à la trésorerie du nouvel ensemble ainsi qu’à divers ajustements. La transaction est financée entièrement par la trésorerie disponible du groupe de BTP français. ACS recevra un complément de prix de 40 millions d’euros pour chaque nouveau gigawatt d’énergie renouvelable ready-to-build développé par Cobra IS sur une période de 8,5 ans, dans la limite d’un total de 15 GW.



Annoncé le 1er avril dernier, l'accord porte sur un périmètre comprenant la quasi-totalité des activités contracting de la division ACS Industrial Services, plusieurs projets de concessions greenfield en développement ou en cours de construction, principalement des réseaux de transmission électrique en Amérique latine, ainsi qu'une plateforme de développement de projets d'énergie renouvelable.



La transaction doit permettre de créer un leader mondial de l'ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l'énergie et développer des projets de concession d'énergie renouvelable. Vinci entend ainsi enrichir son portefeuille de concessions et allonger sa maturité moyenne, tout en contribuant à la transition environnementale.



Par ailleurs, les deux groupes ont finalisé un accord de joint-venture, prévoyant la création d'une nouvelle entité qui disposera d'un droit d'acquérir, à prix de marché, les actifs d'énergie renouvelable développés, financés, construits et raccordés au réseau électrique par Cobra IS. Vinci détiendra 51 % de cette entité et la consolidera par intégration globale.