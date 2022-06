La valeur du jour à Paris Valeo : objectif de prises de commandes dépassé pour Valeo Siemens eAutomotive

(AOF) - Sur une place parisienne dans le rouge, Valeo figure parmi les plus fortes progressions du SBF 120, avec un gain de 2,07% à 21,72 euros par action. L’équipementier automobile a annoncé que Valeo Siemens eAutomotive avait d’ores et déjà dépassé l’objectif de plus de 4 milliards d’euros de prises de commandes pour des technologies d’électrification haute tension, pour la période 2021-2022. « Cela représente une avance de plus de sept mois par rapport à la feuille de route annoncée », s’est réjouit Valeo.

Dans le détail, les commandes enregistrées, depuis le début de l'année 2021, portent sur les chaînes de traction complètes ou ses composants (moteur électrique, onduleur, réducteur, chargeur embarqué et DCDC). Elles concernent notamment les nouvelles technologies 800 volts à base de carbure de silicium (SiC), développées par Valeo Siemens eAutomotive.

Pour mémoire, Valeo a annoncé, en février dernier, la signature d'un accord avec Siemens pour le rachat de la participation de 50% détenue par Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive pour 277 millions d'euros hors dette.

De ce fait, Valeo intégrera 100 % de Valeo Siemens eAutomotive au sein de son activité Systèmes de Propulsion, début juillet.

Pour cette division, Valeo ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2025, une marge d'Ebitda supérieure à 11% et un cash flow libre avant impôt d'environ 350 millions d'euros.

Avec Valeo Siemens eAutomotive, Valeo entend accélérer sur le marché de l'électrification haute tension, qui pourrait représenter 92 milliards d'euros en 2030 (soit une croissance annuelle moyenne de 17,5% sur la période 2021-2030), dont 40% serait accessible aux équipementiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Equipementier automobile de « rang 1 », n°1 mondial dans l’électrification et l’aide à la conduite ;

- Activité de 17,4 Md€, répartie en 4 pôles –visibilité, propulsion, thermique et confort & aide à la conduite, l’activité 1 ère monte apportant 84 % des ventes ;

- Forte exposition à l’Asie (34 % des ventes de 1 ère monte dont la Chine, 1er marché avec 16 %), derrière l’Europe et l’Afrique (45 %) mais devant les Amérique (21 %) ;

- Modèle d’affaires tirant profit des tendances du marché automobile : électrification, accélération de l’ADAS et réinvention de la vie à bord (confort et aide à la conduite) et éclairage ;

- Capital ouvert avec des actionnaires forts (5,13 % pour la BPI et 5,16 % pour le fonds Harris), Jacques Aschenbroich présidant le conseil d’administration de 14 membres, Christophe Périllat étant directeur général ;

- Bilan assaini -3,1 Md€ de dette nette, soit 84 % des capitaux propres et effet de levier de 1,34- et visibilité financière -4,1 Md€ de disponibilités.

Enjeux

- Stratégie 2022-25 « Move up » : surperformance moyenne annuelle des ventes première monte supérieure à 5 points / marge opérationnelle de 14,5% /cessions d’actifs non stratégiques de 500 M€ sur la durée du plan ;

- Stratégie d’innovation en 2 axes, l’organisation industrielle et l’offre de solutions écologiques et sûres, l’innovation apportant 55 % des prises de commandes : politique de R&D dynamique pour le 3 ème dépositaire français de brevets et 1 er français dans le monde (9,9 % des ventes), avec un portefeuille de près de 35 000 brevets et 5000 ingénieurs software dont 200 en intelligence artificielle / open innovation mondiale avec incubations de start-up, prises de participations et partenariats industriels, comme avec Safran, et de recherche pure, pour Valeo.ai ;

- Stratégie environnementale « CAP 50 » visant la neutralité carbone en 2050 : plan « CAP 50 » de neutralité carbone en 2050, avec, pour 2030 : - 75 % pour les émissions liées aux activités opérationnelles, - 15 % pour celles liées à l’approvisionnement et - 15 %, pour celles liées à l’usage final des produits / 2/3 des ventes de 1 ère monte intégrant des produits limitant leur impact / économie circulaire intégrée à la production / lancement d’emprunt vert ;

– Fortes ambitions pour Valeo Siemens eAutomotive, spécialisée dans l’électrification haut voltage (8 % puis 12 % de marge opérationnelle en 2022 et 2024 et 4 Md€ de prises de commandes) ;

- Retombées de la société commune avec le coréen Kapec, destinée à être leader mondial des convertisseurs de couple (boîtes de vitesse) avec 21 % du marché

- Prises de commandes de 15,9 Md€.

Défis

- 3 défis : faiblesse de la croissance du marché, inflation des matières premières et pénurie de composants électroniques (- 10 % de production automobile en 2020) ;

- Moindre rentabilité de l’activité Systèmes thermiques ;

- Objectifs 2022 : chiffre d’affaires de 19,2 à 20 Md€, marge opérationnelle de 3,2 à 3,7 % et autofinancement libre de 320 M€.

Objectifs revus à la baisse

Du fait des pénuries, les chaînes de montage des constructeurs doivent parfois s'arrêter, se répercutant sur l’activité des équipementiers, qui les alimentent en flux tendus. A cela s’ajoute le bond du prix des matières premières et de l'énergie, détériorant les marges. Plusieurs équipementiers, parmi lesquels Plastic Omnium et Forvia (ex Faurecia), avaient ainsi abaissé leurs perspectives en 2021.