La valeur du jour à Paris Une année record pour Stellantis, le marché applaudit

(AOF) - Stellantis brille de mille feux aujourd’hui sur la place de Paris, où il s’adjuge 6,04 % à 17,322 euros, dans le sillage de résultats annuels record. Sur une base pro forma, le groupe issu de le fusion entre PSA et FCA a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 152 milliards d'euros (+14% par rapport à 2020), une marge opérationnelle courante de 11,8 % (contre 6,9% en 2020) et un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros (presque multiplié par 3 sur un an). Le groupe emmené par Carlos Tavares a bénéficié de l’accélération des synergies liées à la fusion et de performances commerciales solides.

" Les résultats record d'aujourd'hui prouvent que Stellantis est bien placée pour réaliser des performances solides, même dans les environnements de marché les plus incertains ", a déclaré Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. L'année 2021 a en effet été marquée par la pénurie de semi-conducteurs et une crise sanitaire persistante.

"Comme souvent, Stellantis publie aujourd'hui des résultats de qualité remarquable et largement au-dessus des attentes ", a commenté Clartan Associés qui est investi sur le dossier, " au niveau actuel de cours, le PER 2022 est de 4, le rendement attendu de près de 7% et le groupe détient par ailleurs l'équivalent du tiers de sa capitalisation en trésorerie nette. Le dossier est donc exagérément décoté ".

Compte tenu de ses performances, Stellantis proposera le versement d'un total de 3,3 milliards d'euros de dividendes ordinaires à ses actionnaires.

Du côté des perspectives, Stellantis vise en 2022 une marge opérationnelle à deux chiffres et un free cash flow positif. En parallèle, le groupe table sur une progression du marché automobile de 3 % en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.

En première approche, UBS a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 25 euros sur le titre Stellantis. Si le broker salue la performance opérationnelle du groupe, il juge la guidance 2022 un peu vague et conservatrice, ce qui est une habitude chez le constructeur.

Automobile – Constructeurs : Un secteur en convalescence

Le marché automobile français n'est pas encore rétabli du Covid. Seules 141.041 immatriculations de véhicules particuliers ont été enregistrées en mai, selon le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). C’est 27,3% de moins que le niveau de mai 2019.

Né en janvier de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, Stellantis est devenu le premier constructeur automobile en Europe au premier trimestre, devançant ainsi le groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini…).

Une reprise qui se fait attendre

Sur les cinq premiers mois de l'année, les immatriculations enregistrées en cumul s'élèvent à 723.258 pour les voitures particulières, soit 22,7% de moins que leur niveau de 2019, avant la crise sanitaire.

Stellantis a commercialisé en mai 2021 environ 44.000 véhicules neufs, soit près de 40% en moins comparé à mai 2019. Le groupe a pâti d’un manque de composants, qui pénalise tous les constructeurs dans le monde. Stellantis n’a ainsi pu produire 190.000 véhicules au premier trimestre et mi-mars le groupe Volkswagen estimait que 100.000 véhicules n'avaient pas pu être produits.

A 36.000 unités, les ventes du groupe Renault en mai 2021 ont reculé de 27,8 % par rapport à leur niveau d'avant pandémie.

Les voitures électriques poursuivent leur développement en France et affichent un maintien de leur part de marché à 8% en mai, avec 11.562 immatriculations.

Un secteur pénalisé par la pénurie de semi-conducteurs

Cette pénurie est principalement liée aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon évalue à environ 2,5 millions le nombre de voitures qui ne pourront être produites au premier semestre 2021 dans le monde. Il prévoit que le déséquilibre entre l'offre et la demande persistera et pourrait durer jusqu'en 2022.

Néanmoins, les industriels de l'automobile ne subissent pas de la même façon cette pénurie de composants électroniques. Ceux qui ont développé des relations étroites avec leurs fournisseurs sont moins touchés. C’est le cas de Toyota. En revanche Ford a annoncé que sa production serait réduite de 50 % au deuxième trimestre et de 1,1 million de véhicules sur l'ensemble de l'année.