La valeur du jour à Paris Trigano très entouré après l'annonce d'un bénéfice net record en 2022

(AOF) - Trigano (+3,69% à 115,90 euros) est une des valeurs les plus recherchées du SBF 120 ; le spécialiste des véhicules de loisirs ayant dévoilé un profit net annuel record en dépit « d’importantes difficultés d’approvisionnement et une forte inflation ». Sur l’exercice 2022/2023, clos fin août, le bénéfice net a ainsi bondi de 24,9% à 278,5 millions d’euros. En revanche, le résultat opérationnel courant a reculé de 4,2% à 342,7 millions d’euros, le groupe ayant été confronté à la baisse des livraisons de bases roulantes pour camping-cars.

Déjà publié, le chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros a augmenté de 8,3%. " Cette évolution intègre une baisse des ventes de camping-cars partiellement compensée par des hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle ainsi qu'une bonne progression des autres activités ", a commenté la société.

Evoquant ses perspectives, Trigano signale que les problèmes d'approvisionnement et les perturbations dans le transport de châssis sont encore d'actualité. Il évoque des réseaux de distribution qui " conservent un niveau de stock historiquement bas ", et dont l'activité commerciale continue d'être perturbée par la difficulté à livrer le portefeuille de commandes en raison des incertitudes sur les dates de livraison des produits que les constructeurs ne peuvent garantir ".

Trigano prévoit cependant que l'amélioration de la livraison des bases roulantes va permettre une augmentation de la production dans les usines du groupe, qui se fera sentir progressivement en toute fin d'année civile 2022, et au cours de 2023.

Dans un contexte de marché porteur, Trigano annonce qu'il poursuit son programme d'investissements portant graduellement la capacité de production de vans de son pôle espagnol 4 000 unités grâce à la finalisation de la construction d'un nouveau bâtiment et à la modernisation d'une ligne de fabrication, tandis que la réorganisation de la production du site de Novo Mesto (Slovénie) est opérationnelle et que l'usine de fourgons de Bič est prête à monter en puissance. Le groupe investit également dans l'extension d'un site de mobile-homes en France et dans un nouvel entrepôt aux Pays-Bas.

Le groupe français ajoute enfin qu'il pourra également étudier toute opération de croissance externe qui permettrait de renforcer son implantation sur les marchés majeurs dans les domaines de la fabrication des véhicules de loisirs et de leurs composants, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec le 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 2,7 Mds€, réalisé dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes pour 92 % puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 27,8 % des ventes en France, 24,5 % en Allemagne, 12,4% au Royaume-Uni, 4,7 % en Scandinavie, 7,3 % au Bénélux et 6,3 % Italie et Espagne ;

- Stratégie de croissance dite « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises, la plupart du temps moins rentables que Trigano, et dont les vingt-cinq marques sont conservées, d’où des parts de marché supérieures à 40 % dans de nombreux pays ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,6 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le directoire de 5 membres et Michel Freiche assurant la direction générale ;

- Bilan sain, avec une trésorerie nette supérieure à 500 M€ et 1 Md€ de capitaux propres.

- Stratégie assise sur 2 piliers : la hausse des capacités de production et leur productivité, puis le maillage des réseaux de distribution ;

- Stratégie environnementale : conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et baisse du poids des véhicules, développement des piles à combustible et des panneaux solaires ;

- Montée en puissance des usines de vans et fourgons aménagés en Italie et Espagne, du nouveau site slovène et de la marque Benimar en Allemagne ;

- Après l’achat des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire), attente d’acquisitions ou intégrations de fournisseurs de composants ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des avantages sanitaires et financiers -éviter les moyens collectifs de restauration, d’hébergement et de transport.

- Fortes tensions sur les approvisionnements, notamment en chassis de camping-cars, d’où un impact de + 10 % sur les revenus des 9 premiers mois de l’exercice, soit une baisse de volumes de 4 000 unités ;

- Impact de l’inflation : + 25 % de coûts pour les remorques, de + 10 % pour les véhicules ;

- Intégration des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire).

La reprise est tangible en Europe. MSC Croisières, la première compagnie européenne, a repris l'exploitation de la totalité de sa flotte en juin, soit 19 paquebots- dont 14 en Méditerranée. De même, le groupe Costa, filiale du géant américain de la croisière Carnival, devrait exploiter l'intégralité de ses paquebots (au nombre de 24) d'ici la fin de l'année. En revanche la Chine, reste à l'écart du mouvement général, du fait de sa politique sanitaire extrêmement restrictive. L'association internationale des compagnies de croisières (CLIA) prévoit que le secteur devrait retrouver son trafic record de 2019, soit un total de 32 millions de croisiéristes, d'ici la fin de 2023.