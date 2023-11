La valeur du jour à Paris - Trigano en hausse sur des perspectives optimistes

(AOF) - Trigano (+1,34% à 143,70 euros) a dévoilé une hausse de son bénéfice net supérieure aux attentes sur l’exercice 2022/23. Le spécialiste du camping-car souligne que ce succès est du à "la qualité des résultats de son activité véhicules de loisirs en progression de près de 30%". Dans un environnement économique "toujours perturbé", le groupe envisage "une bonne progression de l'activité en 2023/24". "Le camping-car continuera d'attirer une clientèle aspirant à plus de liberté, de proximité avec la nature et de convivialité", prévoit la société.

Côté chiffres, le bénéfice net ressort en hausse de de 10,8% à 308,30 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires gagne 9,5% sur un an, à 3,48 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel courant consolidé affiche une croissance de 23,7% à 423,4 millions, soit 12,2% du chiffre d'affaires contre 10,8% un an plus tôt.

"La forte inflation constatée en 2022 a conforté Trigano dans la qualité du positionnement de ses gammes de produits en entrée et milieu de gamme, permettant de séduire une clientèle soucieuse de son budget", a expliqué la société.

Berenberg reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 200 euros, soulignant que la marge d'Ebit atteint un niveau record à 12,2%, portée par la marge du segment véhicules de loisirs à 12,7%, "malgré l'impact dilutif des activités de distribution récemment acquises". Pour Kepler Cheuvreux, la marge opérationnelle courante de la société pourrait avoir atteint un pic, l'entreprise ayant bénéficié d'un environnement favorable.

La valorisation du titre "semble trop bon marché, en particulier compte tenu de la solidité du bilan", souligne Berenberg évoquant la trésorerie nette de 195 millions d'euros et le " potentiel de fusions et acquisitions relutives ".

Trigano annonce que "les projets destinés à préparer la future transition vers l'électrification des véhicules de loisirs seront intensifiés". Il signale que concernant l'acquisition de la société BIO Habitat, "le dossier est en cours d'étude par l'Autorité de la concurrence en France et devrait aboutir d'ici la fin du premier semestre".

Berenberg salue la confiance de la direction dans ses perspectives, soulignant qu'elle est motivée par "des carnets de commandes élevés et une offre toujours meilleure de châssis de camping-car", et qu'elle s'inscrit dans un environnement de demande qui reste forte, avec "une augmentation des ventes auprès de clients entièrement nouveaux".

Points clés

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec le 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 3,2 Mds€, réalisé dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes pour 92,3 % puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 31 % des ventes en France, 25 % en Allemagne, 10 % au Royaume-Uni, 5 % en Scandinavie, Belgique, Italie et Espagne ;

- Modèle d’affaires d’autonomie forte des filiales, d’une croissance « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises conservant leurs marques, associée à la maîtrise totale du réseau de distribution ;

- Capital détenu à 57,8 % (71,6 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le conseil de surveillance de 7 membres et Michel Freiche assurant la direction générale ;

- Bilan sain avec, à fin février, 1,45 Md€ de capitaux propres et une trésorerie nette de 138 M€.

Enjeux

- Stratégie assise sur 2 piliers : la hausse des capacités de production et leur productivité, puis le maillage des réseaux de distribution ;

- Stratégie environnementale :

- conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et baisse du poids des véhicules,

- développement des piles à combustible et des panneaux solaires ;

- Montée en puissance en Italie, Slovénie et Espagne, des sites de fourgons et vans vendus sous la marque européenne Panama ;

- Resserrement du maillage de la distribution en France avec 6 acquisitions sur l’exercice ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des déplacements à moindre coût pour les clients, et parts de marché supérieures à 40 % dans la plupart des pays européens.

Défis

- Normalisation, après réorganisation industrielle et logistique, des livraisons ;

- Redressement de l’activité équipement de loisirs, affectée par la conjoncture française et européenne, d’où un recul de 18 % des ventes sur les 9 premiers mois de l’exercice ;

- Evolution des négociations avec Beneteau pour la reprise d’ici la fin de l’année de l’activité mobil-homes (252 M€ de chiffre d’affaires en 2022) ;

- Après un gain de 4,7 du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-23 clos le 31 août, objectif : fin des difficultés d’approvisionnement dès le 2ème trimestre et reprise de la croissance des ventes.

