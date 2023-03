La valeur du jour à Paris Trigano en hausse grâce à des perspectives prometteuses pour 2023

(AOF) - Trigano figure parmi les plus fortes hausses du SBF120, affichant un gain 2,95% à 115,20 euros à la faveur de perspectives favorables. Le spécialiste des véhicules de loisirs a dévoilé un chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022/2023 en hausse de 13,2% à 827 millions d’euros. Trigano a été porté par la hausse de l’activité camping-cars (+13,9% à périmètre et change constants) « grâce à l’amélioration des livraisons de bases roulantes ». La production de camping-cars a progressé de près de 10% en volume, permettant de récupérer partiellement le retard pris au premier trimestre 2022/23.

Les ventes de caravanes sont pour leur part restées à un bon niveau et progressent de 2,2% à ,8 millions d'euros sur un comparable élevé, tandis que les ventes de résidences mobiles (+50,2% à 35,3 millions d'euros) ont bénéficié du rattrapage des véhicules non livrés au premier trimestre et confirment la bonne dynamique du marché.

Les investisseurs ont surtout apprécié les commentaires de Trigano à propos de ses perspectives. " Les livraisons de bases roulantes de camping-cars devraient continuer à s'améliorer, ce qui permet d'envisager une augmentation de la production et des ventes de Trigano au second semestre " a indiqué la société.

" Les perspectives pour 2023 restent bonnes, la croissance des ventes devant s'accélérer à partir du troisième trimestre ", souligne Kepler Cheuvreux à Conserver sur la valeur.

Trigano ajoute que la forte affluence des grands salons de début d'année (Birmingham et Stuttgart) " atteste de l'attrait croissant qu'exercent les véhicules de loisirs sur le public européen ". C'est " afin de satisfaire durablement cet engouement " que Trigano s'attachera à développer de nouvelles gammes de produits adaptées au budget de la clientèle, " y compris dans un contexte économique perturbé ". Trigano " poursuivra ses investissements dans la distribution " des véhicules de loisirs et " pourra également étudier toute opération de croissance externe " qui permettrait de renforcer son implantation sur les marchés.

" Nous pensons que la valorisation de Trigano est faible compte tenu de sa position de leader sur un créneau attractif " , celui des châssis de camping-cars. Berenberg signale dans une note publiée ce jour qu'il reste à l'achat avec un objectif de cours de 175 euros, sur ce " leader d'un marché de niche bénéficiant d'un soutien démographique de long terme ".

Points clés

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec le 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 3,2 Mds€, réalisé dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes pour 92,3 % puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 31 % des ventes en France, 25 % en Allemagne, 10 % au Royaume-Uni, 5 % en Scandinavie, Belgique, Italie et Espagne ;

- Modèle d’affaires d’autonomie forte des filiales, d’une croissance « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises conservant leurs marques, associée à la maîtrise totale du réseau de distribution ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,6 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le conseil de surveillance de 7 membres et Michel Freiche assurant la direction générale ;

- Bilan sain avec 1,3 Md€ de capitaux propres et une trésorerie nette de 126 M€.

Enjeux

- Stratégie assise sur 2 piliers : la hausse des capacités de production et leur productivité, puis le maillage des réseaux de distribution ;

- Stratégie environnementale :

- conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et baisse du poids des véhicules,

- développement des piles à combustible et des panneaux solaires ;

- Montée en puissance des usines de vans et fourgons aménagés en Italie et Espagne, du nouveau site slovène et de la marque Benimar en Allemagne ;

- Après l’achat des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire), attente d’acquisitions ou intégrations de fournisseurs de composants ;

- Diversification dans les vans sous la marque Panama ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des déplacements à moindre coût pour les clients, et parts de marché supérieures à 40 % dans la plupart des pays européens.

Défis

- Retombées de la réorganisation industrielle et logistique imposée par le manque de chassis (baisse de volumes vendus de 4 000 unités sur l’exercice 2021-22) ;

- Impact de l’inflation (+ 25 % de coûts pour les remorques, + 10 % pour les véhicules) pesant sur la marge opérationnelle ;

- Intégration des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo et attente d’acquisitions ou intégrations de fournisseurs de composants ;

- Après un recul du chiffre d’affaires au 1er trimestre, perspectives pour l'exercice 2022-23 clos le 31 août : fin des difficultés d’approvisionnement dès le 2ème trimestre et reprise de la croissance des ventes ;

- Dividende brut 2021-22 de 3,5 $, versé en deux acomptes.

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

