La valeur du jour à Paris Thales : Naval Group recevra 555 millions d’euros suite à la rupture du « contrat du siècle »

(AOF) - 555 millions d’euros. Telle est la compensation que percevra Naval Group suite à la rupture du « contrat du siècle » en septembre dernier par l’Australie. L’annonce a été faite ce week-end par le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese. Ce contrat portait sur la commande à Naval Group de 12 sous-marins conventionnels et se chiffrait en dizaines de milliards d’euros. A fin décembre 2021, Naval Group était détenu à 62,25% par l’Etat français et à 35% par Thales. Ce matin, ce dernier grimpe de 3,85% à 115,95 euros par action, s’offrant au passage la plus forte hausse du CAC 40.

Le revirement brutal de Canberra avait été justifié par " un changement de besoin ", s'inscrivant dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique de sécurité conclu avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et visant à contrer l'influence de la Chine. Cette volte-face avait provoqué une crise diplomatique entre la France et l'Australie.

Dans un communiqué publié samedi, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, dit avoir " pris acte de la conclusion de l'accord entre l'Australie et Naval Group sur l'arrêt du programme du futur sous-marin australien, qualifié de ‘juste et d'équitable' par les deux parties ".

Il a, par ailleurs, exprimé " le souhait que cet accord et le changement d'équipe gouvernementale permettent de dépasser la crise de confiance avec l'Australie ".

Points clés

- Premier ou deuxième de l’électronique pour les satellites civils, les systèmes de mission et senseurs pour la défense, la gestion du trafic aérien, la protection des données et les cartes SIM et paiements intelligents, créé en 2020 ;

- Revenus de 17 Md€ tirés de la défense & sécurité pour 54 %, de l’aérospatial pour 28 %, de l’identité et sécurité numériques pour 19 % et de l’aéronautique civile pour 7 %;

- Présence internationale, à 24 % pour la France, 29 % pour les autres pays d’Europe, 14 % en Asie, 12 % en Amérique du Nord et 9 % au Moyen-Orient ;

-Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20 % des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 50 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (24,63 %) et l’Etat français (25,68 %), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil d’administration de 16 membres ;

-Situation financière saine avec une dette notée A-, fortement diminuée à 795 M€ face à 6,5 md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie de recentrage sur l’aérospatial, la défense & sécurité et l’identité & la sécurité numériques ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D proche de 20 % : écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 23 000 brevets, 6 hubs, 3 digital factories et 50 partenariats académiques / focus sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité et intelligence artificielle, via le programme aI@Centech et l’approche quantique TrUE AI ;

- Stratégie environnementale bas carbone : réduction de 25 % des émissions directes de CO2 en 2023, de 50 % en 2030 (vs 2018) et objectif net zéro en 2040 / 100 % des produits et services éco-conçus en 2023 / lancements d’emprunts verts / 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

– Accélération des activités, obtentions de contrats et investissements dans la défense et la sécurité (2/3 des bénéfices estimés) et l’aérospatial (15 %);

- Visibilité avec un carnet de commandes record de 34,7 Md€.

Défis

- Evaluation des impacts des tensions dans les approvisionnements, notamment dans le spatial, et des pressions inflationnistes sur les achats ;

- Retombées des avancées dans l’avionique et la biométrie avec la reprise du trafic aérien puis des investissements R&D en capteurs quantiques, sécurité du cloud et traitement des données en IoT;

- Objectifs 2022, de prises de commandes supérieures au chiffre d’affaires, attendu de 16,6 à 17,2 Md€ et d’une marge opérationnelle de 10,8 à 11,1 % ;

- Dividende de 2,56 €, versé avec acompte et rachat d’actions étalé entre avril 2022 et mars 2024.

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.