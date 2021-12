La valeur du jour à Paris Teleperformance en tête du CAC 40 grâce à l’acquisition de l'américain Senture information fournie par AOF • 29/12/2021 à 11:29



(AOF) - Teleperformance domine largement le CAC 40 mercredi, avec un gain de plus de 2% à 395,90 euros par action. Le spécialiste des centres d'appel a annoncé mardi soir une belle acquisition aux Etats-Unis, puisque le groupe vient de s'offrir Senture, un acteur majeur de la gestion externalisée des processus métiers auprès des administrations, pour une valeur d'entreprise de 400 millions de dollars. Une opération intégralement financée par dette bancaire et qui devrait être relutive d’environ +5% sur le résultat net par action de Teleperformance.



Fondé en 2003 et basé à London dans le Kentucky, Senture était détenue jusqu'à présent par Kingswood Capital Management, une société américaine d'investissement basée à Los Angeles en Californie.En 2021, la société devrait réaliser un chiffre d'affaires de 192 millions de dollars et d'une marge d'EBITA ajusté de 16 %.



Les services gouvernementaux (aux niveaux fédéral, des États et local) représentent près de 80% de son chiffre d'affaires, les services commerciaux dans le secteur de la santé représentant les 20 % restants. Les activités d'assistance de Senture consistent à répondre aux demandes des usagers dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et des services sociaux.



Daniel Julien, le PDG de Teleperformance, s'est félicité de l'opération, déclarant que celle-ci "renforcera le leadership mondial du groupe dans le secteur clé des services aux citoyens qui offre un fort potentiel de croissance dans le monde, notamment aux États-Unis. Elle améliore également le profil de rentabilité du groupe".





AOF - EN SAVOIR PLUS

- Leader mondial des solutions digitales intégrées, créé en 1978 ;

- Chiffre d’affaires de 5,7 Mds€ provenant de 2 branches: pour 89 %, les activités core services & Digital Integrated Business Services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les «services spécialisés», mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances);

- 4 grandes zones linguistiques: zone anglophone & Asie-Pacifique pour 35 %, Europe & Afrique pour 26 %, Espagne & Amérique latine pour 30 % et Inde & Moyen-Orient pour 9 %;

- Modèle d’affaires “Simpler, Faster, Safer» pour les administrations et les multinationales avec 3 points forts: le «go-to-market» (approche coordonnée des clients), l’expansion en Asie et les investissements dans la cybersécurité ;

- Capital éclaté, le fondateur Daniel Julien détenant 2 % des titres et assurant la présidence-direction générale du conseil d'administration de 17 membres;

- Solidité et agilité financière (dette notée BBB), avec 5,2 Mds€ de capitaux propres et plus de 1,5 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie 2020-2022 centrée sur une croissance interne soutenue, notamment dans les BRIC, au Mexique, Indonésie et Turquie, visant un chiffre d'affaires d'au moins 7 Mds € et un taux de marge opérationnelle de 14,5 %;

- Stratégie d’innovationstructurée par les 700 membres du TAP (technologie, analyse, process) : en interne: harmonisation de l'architecture des systèmes, déploiement des solutions expertes (expérience client omnicanal, modèles prédictifs, automatisation, conseil en process métier) / en externe: conseil aux entreprises dans leur transformation, cybersécurité avec le centre GSOC du projet Eagle, opérationnel depuis juin, show-room mondial «TIEC» dans la Silicon valley;

- Stratégie environnementale «Citoyens de la planète»: réduction de 49 % d’ici 2026, vs 2019, des émissions carbone par employé, validée par la SBTi / focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et sur l’atténuation des risques météorologiques extrêmes , 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines;

- Retombées du lancement de la Digital Integrated Business Services, spécialisée dans la banque, les hôpitaux, les transports et la santé et du «TP Cloud Campus» de gestion du télétravail;

- Expansion africaine en 2020-2022 ;

- Intégration de l’américain Health Advocate (gestion digitalisée de la santé).

Défis

- Impact négatif sur le chiffre d'affaires des parités peso philippin/dollar, real brésilien et peso argentin/dollar, 45 % du chiffre d’affaires étant libellé dans la monnaie américaine ;

- A fin septembre 2021, chiffre d'affaires en hausse de 31 % au 1 er trimestre et bénéfice net quadruplé.



Très légère remontée du marché publicitaire français Après une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.