La valeur du jour à Paris - STMicroelectronics en tête du CAC 40 après avoir connu une année faste information fournie par AOF • 07/01/2022 à 11:50



(AOF) - STMicroelectronics (+5,54% à 45,265 euros ) domine aisément l’indice CAC 40 grâce à une fin d’année meilleure que prévu. Le groupe technologique franco-italien avait déjà rehaussé deux fois ses objectifs annuels en 2021 en raison d'un environnement particulièrement favorable. Le secteur des semi-conducteurs ne dispose en effet pas des capacités suffisantes pour répondre à la demande dans sa totalité, en particulier en provenance du secteur automobile, mais ce n'est pas tout. Les usines tournant à plein régime, la rentabilité est aussi meilleure que prévu.



STMicroelectronics a ainsi annoncé un chiffre d'affaires préliminaire au quatrième trimestre 2021 de 3,56 milliards de dollars. Il est non seulement en hausse de 11,2 % par rapport au trimestre précédent, mais il dépasse de 140 points de base le niveau supérieur de la fourchette de prévisions. La société technologique a salué des activités opérationnelles meilleures que prévu dans un marché toujours dynamique.



" Le groupe précise par ailleurs que la marge brute devrait également se situer soit dans la fourchette haute de la guidance (41% à 45%), soit être légèrement supérieure, ce qui devrait permette de nettement dépasser les attentes du consensus (42,8%) ", a ajouté Invest Securities. La marge brute est une des mesures de la rentabilité très suivies dans ce secteur.



Grâce à cette fin d'année dynamique, le chiffre d'affaires 2021 a augmenté de 24,9% à 12,76 milliards de dollars. Il "reflète une solide performance dans tous les marchés finaux que nous adressons et dans nos programmes engagés auprès de nos clients tout au long de l'année", a commenté la société. Cette dernière visait 12,6 milliards de dollars de revenus.



" Je serai en mesure de vous fournir davantage de détails sur le quatrième trimestre et l'année 2021, ainsi que sur nos prévisions du premier trimestre 2022, lors de notre conférence téléphonique sur les résultats le 27 janvier 2022 ", a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur général de STMicroelectronics.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.