La valeur du jour à Paris - STMicroelectronics domine le CAC 40 après une année 2021 très porteuse

(AOF) - Les bonnes nouvelles s’accumulent pour STMicroelectronics, qui vient de dévoiler des perspectives favorables après avoir annoncé au début d’année qu'il avait connu un quatrième trimestre meilleur que prévu. Le fabricant de semi-conducteurs est récompensé par une progression de 5,22% à 41,84 euros de son action, qui prend ainsi la tête de l'indice CAC 40. Dans l'incapacité de répondre à la demande du fait la saturation de ses capacités de production, la société franco-italienne va investir entre 3,4 à 3,6 milliards de dollars en 2022 contre 1,83 milliard en 2021.

Ses investissements 2021 ont été inférieurs d'environ 300 millions de dollars à ce qu'il avait prévu, principalement en raison de livraisons d'équipements plus tardives que prévu.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du fabricant de semi-conducteurs a augmenté de 9,9 % à 3,56 milliards de dollars, permettant à sa marge brute de progresser de 3,6 points à 45,2%. Il a profité du dynamisme de tous ses marchés finaux.

En début d'année, STMicroelectronics avait indiqué aux analystes que cette mesure très suivie de la rentabilité se situerait, soit dans la fourchette haute de la guidance (41% à 45%), soit être légèrement supérieure. Il a ainsi largement dépassé le consensus s'élevant à 42,8%. Le groupe a bénéficié de l'amélioration de son mix-produits, de prix favorables et de gains d'efficacité dans la fabrication.

Sa bonne performance sur les trois derniers mois de l'année lui permet d'afficher sur 2021 un résultat net de 2 milliards de dollars, en hausse de 80,8 %.

Dans un contexte porteur pour les fabricants de semi-conducteurs du fait des pénuries, la firme technologique franco-italienne a dévoilé des perspectives favorables. Au point médian, elle vise un chiffre d'affaires net de 3,50 milliards de dollars, en hausse de 16,1 % en variation annuelle et en baisse de 1,6 % en variation séquentielle et une marge brute d'environ 45 %.

" Compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation des capacités, nous conduirons la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2022 compris entre 14,8 et 15,3 milliards de dollars", a ajouté le PDG, Jean-Marc Chéry.

Ce dernier a notamment précisé que la visibilité sur le carnet de commandes pour les produits pour l'automobile s'élève à 18 mois et qu'il est bien supérieur à sa capacité de production actuelle et prévue pour 2022.

Le groupe prévoit ainsi d'investir environ 3,4 à 3,6 milliards de dollars cette année afin d'accroître à nouveau sa capacité de production (2,1 milliards de dollars) et de soutenir ses initiatives stratégiques (900 millions), dont la première ligne d'industrialisation de sa nouvelle usine de production de plaquettes de 300 mm située à Agrate, en Italie.

Le solde couvre l'ensemble de la maintenance et de l'amélioration de l'efficacité de ses opérations de fabrication et de ses infrastructures, ainsi que son programme d'atteinte de la neutralité carbone en 2027.

