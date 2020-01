La valeur du jour à Paris STMICROELECTRONICS au plus haut depuis juin 2002

(AOF) - STMicroelectronics (+7,41% à 27,24 euros) affiche de loin la plus forte hausse de l'indice CAC 40, soutenu par des résultats et perspectives meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a cependant enregistré une baisse de 6,2% à 392 millions de dollars de son bénéfice net et une progression de 4% de ses revenus à 2,75 milliards de dollars. La fin de l'année s'est avérée plus dynamique que prévu, le groupe franco-italien, notamment fournisseur d'Apple, visait une hausse de 1,2% de ses ventes.

Elle s'est également révélée plus rentable que prévu. Si la marge brute, la mesure de la rentabilité favorisée par les analystes pour ce secteur, a reculé de 70 points de base en un an, elle a augmenté de 140 points de base par rapport au trimestre précédent à 39,3%. Elle a nettement dépassé l'objectif de la société de 38,2%.

La rentabilité a été favorisée par une production du groupe plus efficiente qu'anticipé et des ventes plus importantes que prévu de puces à marge élevée.

Selon UBS, les ventes de la division Produits analogiques, MEMS (microsystèmes électromécaniques) et Capteurs ont en particulier dépassé les attentes de 7%. Elles ont augmenté de 9,9% à 1,085 milliard d'euros. Il s'agit de la division la plus rentable du groupe, avec une marge d'exploitation de 25,9 % contre 20,5 % un an plus tôt. L'analyste explique sa surperformance par les bons résultats commerciaux des produits présents dans l'iPhone.

" Avec un chiffre d'affaires net de 9,56 milliards de dollars et une marge d'exploitation de 12,6 %, notre performance financière 2019 est en ligne avec les indications pour l'année que nous avions communiquées en avril 2019 ", a commenté le PDG, Jean-Marc Chéry. Il avait alors annoncé anticiper un chiffre d'affaires compris entre 9,45 et 9,85 milliards de dollars.

Concernant ses perspectives pour le premier trimestre 2020, STMicroelectronics table (au point médian) sur un chiffre d'affaires net qui devrait s'établir à 2,36 milliards de dollars, en hausse de 13,7 % en variation annuelle et une marge brute de 38%.