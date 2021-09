La valeur du jour à Paris Spie veut croire à sa chance dans le dossier de rachat d'Equans

(AOF) - Spie se classe à la dernière place du SBF 120 en ce début de semaine, cédant 3,5% à 19,84 euros. Les investisseurs ne semblent pas vraiment croire au dossier Equans, la filiale d'Engie spécialisée notamment dans le génie électrique et climatique, pour laquelle Spie vient de déposer une offre de rachat. Car avec une valeur d'entreprise de 5 à 6 milliards d'euros, Spie s'attaque à une entreprise deux fois plus grosse que lui. Et au vu de la concurrence, le montant demandé pourrait encore grimper.

Car la filiale d'Engie attise les convoitises. Plusieurs autres candidats, et non des moindres, se sont en effet déclarés intéressés par son rachat: BFMTV révèle que quatre fonds d'investissement (Carlyle, Bain, Apollo et le duo CVC-PAI) doivent remettre leurs offres aujourd'hui. Ils seront en compétition avec de grands industriels français, en l'occurrence Eiffage et Bouygues, en plus de Spie.

Selon BFMTV, c'est Bouygues qui serait en pôle position dans le dossier, le groupe de BTP ayant mis "les bouchées double" pour rattraper son concurrent Vinci Energie dans les métiers de services à l'énergie. L'entreprise familiale est également la plus grosse capitalisation boursière parmi les prétendants, elle "regorge de cash", affirme le site de la chaîne d'information, est "très peu endetté et dispose en plus de 3,6 milliards de cash grâce à la cession de ses titres Alstom".

Spie ne fait donc clairement pas figure de favori pour reprendre Equans, qui compte 74 000 salariés, dont 27 000 en France, et a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros l'an dernier (versus 45 500 salariés et 7 milliards d'euros de chiffres d'affaires pour Spie). Mais le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications veut y croire.

Le PDG de Spie, Gauthier Louette, explique dans les colonnes des Echos que son entreprise est deux fois plus rentable que sa cible et que son statut de "pure player" lui donne une connaissance accrue du marché. Il affirme également vouloir s'engager dans une démarche de préservation de l'emploi et de l'activité, contrairement à ses concurrents

Pour financer l'opération, Spie envisagerait de porter son endettement à 3 fois l'EBITDA (contre 2 fois aujourd'hui), procéderait à une augmentation de capital "dont une part réservée à deux actionnaires minoritaires qui détiendraient en tout 15 % à 20 % du groupe post-opération : bpifrance, et Clayton Dubililier & Rice ", et céderait à ce dernier une partie des activités d'Equans hors d'Europe.

"D'après nos estimations, l'augmentation de capital pourrait représenter entre 2,5 et 3 milliards d'euros, soit la capitalisation boursière actuelle, calcule Invest Securities. Spie aurait le soutien de ses principaux actionnaires actuels et le management précise que l'opération serait malgré tout relutive sur le BNA dès la première année".

S'il aboutissait, ce rapprochement créerait un champion européen, pure player des services multi-techniques, comptant quelque 110 000 employés et réalisant une chiffre d'affaires pro forma 2021 de 17 milliards d'euros (contre 13,8 milliards en 2019 pour Vinci Energies), selon Les Echos. Il deviendrait le leader du marché en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Dans une note du jour, Jefferies a conserver sa recommandation d'Achat sur le titre Spie, avec un objectif de cours de 24 euros.