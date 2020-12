La valeur du jour à Paris - SOLUTIONS 30 de nouveau en pleine tempête

(Crédits photo : crédit Solutions30 - )

(AOF) - Après avoir légèrement rebondi en début de séance, l'action Solutions 30 dévisse désormais de 15,30% à 13,67 euros, portant ses pertes en deux séances à plus de 30%. Elle retombe sur ses niveaux de juillet dernier alors que le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies avait clôturé mardi soir sur un plus haut historique à près de 20 euros. Cet effondrement a été provoqué par la diffusion d'un rapport anonyme cherchant "à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie".

Si Solutions 30 a nié "catégoriquement toutes les affirmations" de ce rapport auquel elle a répondu en détail, sa publication tourne désormais à la crise de confiance.

Dans sa réaction d'hier, le groupe a souligné que les preuves présentées n'étaient " pas étayées " et que "plusieurs faits sont grossièrement mal interprétés ". Par ailleurs, " de nombreux raccourcis évidents conduisent à des conclusions erronées ".

Solutions 30 a de ce fait souhaité souligner l'intégrité de son équipe de direction et assurer ses actionnaires qu'elle est confiante dans l'exactitude de ses états financiers.

Solutions 30 a regretté que l'auteur anonyme du rapport n'ait pas contacté la société pour comprendre la nature de ses activités et vérifier l'exactitude des déclarations et des interprétations du rapport.

LCM qualifie "d'infondées" ces attaques. Berenberg a, lui, été rassuré par les explications de la direction avec laquelle il a été en contact. " Compte tenu des informations en notre possession, nous continuons à penser que le scénario d'investissement de Solutions 30 est inchangé car nous ne pensons pas que le groupe ait été impliqué dans les méfaits mentionnés dans le rapport " ajoute l'analyse.

Le décrochage de l'action remet en mémoire sa violente baisse de fin mai 2019 après l'annonce de la prise de position baissière du fonds activiste Muddy Waters. Ce dernier n'avait jamais communiqué sur sa décision.

Si à l'époque, certains investisseurs reprochaient au groupe un reporting insuffisamment complet et transparent, Solutions 30 a répondu à ces critiques en passant aux normes comptables IFRS et en transférant son titre sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext. La société a également réduit le nombre de ses filiales pour avoir une structure plus simple.

Points clés

- Groupe numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement et maintenance d'équipements numériques créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 434 M€ réalisé à 63 % en France, devant l'Italie, la péninsule ibérique, le Benelux, l'Allemagne et la Pologne ;

- Revenus tirés à 60 % des télécom (part de 30 % du marché français), à 16 % de l'énergie et à 11 % du secteur informatique s ;

- Modèle d'affaires :

- combinant croissance interne et externe (30 acquisitions depuis la création) avec duplication du modèle français en Europe afin d'adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 3 piliers - maillage territorial avec 10 000 techniciens, plateforme S3net de partage d'expertises et de mise à disposition des compétences humaines et grands volumes d'intervention ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,2%, devant Karim Rachedi avec 7,3%, Alexander Sator présidant le conseil de surveillance de 6 membres;

- Situation financière très solide avec des capitaux propres de149 M€ face à une dette nette de 27 M€ et une trésorerie de 46 M€ à fin juin.

-/ Enjeux/=

- Stratégie ambitionnant à moyen terme le milliard d'euros de chiffre d'affaires via la taille critique sur chaque marché géographique, la qualité des ressources humaines et la mutualisation des expertises ;

- Stratégie d'innovation axée sur l'amélioration constante de la plateforme S3net (investissements annuels de 1 à 2 % du chiffre d'affaires) et sur la formation des techniciens aux nouvelles compétences ;

- Stratégie environnementale saluée par l'agence de notation Ecovadis et présentant 2 volets -offre de services innovants à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l'effort RSE du groupe ;

- Récurrence des revenus, tirés à 63 % des activités de maintenance ;

- Accélération de la génération d'autofinancement libre par le recours à l'affacturage ;

- Confirmation des percées dans la mobilité (bornes de recharge de véhicules électriques), les réseaux 5G et la maintenance des objets connectés.

=/ Défis /=

- Sensibilité du chiffre d'affaires, pour 45 % du total, aux trois 1ers clients -télécom et énergie ;

- Croissance des affaires nouvelles tirée essentiellement par le déploiement des fibres optiques en Europe et des compteurs d'énergie, tels les Linky, en France ;

- Impact de la pandémie : hausse de 14 % du chiffre d'affaires à fin juin et recul de 32 % du bénéfice net, affecté par les pertes de change zloty polonais et la hausse des amortissements ;

- Réaction à la pandémie : systématisation du recours à l'affacturage ;

- Objectifs 2020 : confiance dans la capacité à dégager une croissance rentable et à 2 chiffres des revenus ;

- Maintien du dividende.