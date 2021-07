La valeur du jour à Paris SODEXO revoit ses ambitions à la hausse après un bon troisième trimestre

(AOF) - Sodexo figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 jeudi, avec un gain de 4,24% à 82,04 euros par action. Le spécialiste de la restauration collective ne bénéficie pas seulement du regain d'optimisme des investisseurs en ce début de mois de juillet, il a également surpris favorablement en relevant ses objectifs semestriels. Ainsi, au second semestre de son exercice 2020-2021, qui se terminera fin août, le groupe marseillais table sur une croissance interne d'environ 15%, contre +10% à +15% précédemment, et une marge d'exploitation 3,5%, contre environ 3,1% auparavant.

Le consensus des analystes rapporté par Invest Securities anticipe pour sa part une croissance interne de 13% et une marge d'EBITDA de 3,1%.

En particulier, Sodexo anticipe au second semestre une amélioration de son activité sur le continent américain, grâce notamment à la réouverture complète des Écoles et démarrage de la nouvelle année universitaire bien meilleur que l'an dernier. Le groupe espère ensuite retrouver une croissance soutenue et vise une marge d'exploitation supérieure à celle d'avant le Covid, une fois que la crise sera terminée.

Un optimisme de la part d'une société lourdement frappée par la pandémie qui fait suite à un troisième trimestre meilleur que prévu, en dépit du reconfinement d'avril en France. En effet, entre mars et mai 2021, Sodexo a connu une croissance 14,7% sur un an, dont +19% en organique, grâce à un effet de base favorable en raison des restrictions liées à au début de la pandémie l'an passé. Le chiffre d'affaires atteint ainsi les 4,48 milliards d'euros.

Cela représente également une croissance de 7,7% par rapport au second trimestre, alors que le groupe avait déclaré en avril, lors de la présentation de ses résultats semestriels, qu'il "n'attend[ait] pas d'amélioration trimestrielle majeure d'ici la fin de l'exercice en août".

"La croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre est supérieure à nos attentes sur l'ensemble des activités et segments, s'est félicité Denis Machuel, le Directeur Général de Sodexo, grâce notamment au rebond très significatif par rapport à la période des premiers confinements de mars 2020. Depuis, la reprise a été progressive, et le troisième trimestre a été impacté par le reconfinement du mois d'avril en France et l'apparition de nouveaux variants du virus du Covid-19".

Points clés

- Groupe de services aux entreprises, essentiellement sur sites -restauration collective, tickets-repas-, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 19,2 Mds€, généré auprès de 4 types de clientèle -entreprises et administrations pour 55 %, santé et seniors pour 26 %, services sur site pour 17 % et éducation pour 6 % ;

- 2 grandes zones géographiques -l'Amérique latine pour 38 %, l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie pour 62 % ;

- Modèle de création de valeur par amélioration de la vie des clients, avec la technologie et l'innovation comme accélérateurs ;

- Société détenue à 42,2 % par la famille fondatrice Bellon (56,7 % des droits de vote), Sophie Bellon présidant le conseil d'administration de 12 membres, Denis Machuel étant directeur général ;

- Solidité financière avec 5,1 Mds€ de liquidités face à une dette nette de 1,9 Md€ (42 % en dollars) notée A par Standard & Poor's.

Enjeux

- Stratégie « STEP » : rationalisation du portefeuille (présence dans 64 pays contre 80), abandon ou renégociation des contrats les moins rentables et standardisation digitale de la gestion des sites - ;

- Stratégie d'innovation renforcée par 60 M€ d'investissements en 2021 :

- digitalisation de l'entreprise : formation intensive des salariés « Digital Passport », Sodexo Data Lab...

- offre aux clients : sur sites, déploiement des applications Rydoo, MyWayApp pour les résidents, I PROMISE pour les dirigeants, dans les restaurants, application BlueFox,

- écosystème de start-ups avec le fonds Sodexo Ventures et partenariats dans la livraison ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow 2025 » saluée par les agences de notation extra-financière (1er de son secteur pour la 13ème année consécutive dans le SAM Sustainability) :

- recul de 34 d'ici 2025 de 34 % des émissions carbone, de 25 % des déchets

- mise en place « rise with Sodexo » : programme de réduction des déchets alimentaires Wastewatch, réduction des articles à usage unique et des déchets plastiques, alimentation durable et repas « à faible émission de carbone », approvisionnement durable ,1;

- Déploiement mondial de Zeta, architecte de plateformes technologiques offrant des solutions digitales de paiement ;

- Attente d'acquisitions dans les soins à domiciles ;

- Remplacement des 3 grands -France, Royaume-Uni et Etats-Unis- par le Brésil, la Chine et l'Inde.

Défis

- Services d'avantages et récompenses aux salariés impactés par les confinements et le chômage ;

- Impact de la pandémie : recul de 28 % des revenus en 2020-21 ;

- Réaction à la pandémie : recul des investissements, suppressions d'emplois en Belgique et aux Etats-Unis, dépréciations d'actifs et programme de 350 M€ d'économies de coûts d'ici 2022 ;

- Mise en place de « rise with Sodexo », programme post Covid d'offre globale de multi-activités ;

- Objectif pour le 1er semestre de l'exercice 2020-21 (clos le 31 août), révisé à la hausse : repli de 20 à 25 % des revenus, marge opérationnelle positive, d'aumoins 2,5 % et liquidités impactées de 350 M€ environ ;

- Suppression du service du dividende 2019-20, malgré un résultat positif.