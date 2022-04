La valeur du jour à Paris - Sodexo: la prudence des perspective pèse sur le titre

(AOF) - Sodexo chute à la dernière place du SBF 120 vendredi, avec un repli de 8,73% à 67,48 euros, plombé par la prudence de ses perspectives dans un contexte incertain. A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, le spécialiste de la restauration collective a en effet déclaré s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires 2022 dans le bas de la fourchette de 15% à 18% communiquée en octobre dernier. Le consensus vise quant à lui +16,3%. Il anticipe également une marge d'exploitation proche de 5% à taux constants, le consensus visant 5% pile.

"Depuis fin février, nous constatons une meilleure dynamique, affirme le groupe marseillais dans un communiqué. Cependant, l'environnement demeure incertain. Nous observons des résurgences locales de Covid-19, plusieurs démarrages de contrats en Russie qui n'auront pas lieu et les Testing Centers au Royaume-Uni ont fermé plus tôt que prévu".

Sodexo rappelle par ailleurs ne pas avoir d'activités en Ukraine ainsi qu'une présence modeste de Services sur Site en Russie, qui représente moins de 1% de son chiffre d'affaires. La société se dit également convaincu de pouvoir gérer les pressions inflationnistes sur les marges de l'année, avec des effets de change qui devraient continuer à lui être favorables au prochain semestre.

Pour le reste, les résultats au premier semestre de son exercice décalé sont dans l'ensemble satisfaisants. En particulier, le bénéfice ajusté par action de 2,32 euros (contre 87 centimes un an plus tôt) est ressorti 9% au-dessus des attentes, porté par des dépenses opérationnelles moindres. Le résultat d'exploitation a quant à lui plus que doublé pour ressortir à 538 millions d'euros, dépassant le consensus de 2%. Il fait ainsi ressortir une marge de 5,2%, en ligne avec les attentes.

L'activité est, elle, en progression de 19,4%, dont +15,9% en organique (consensus à +15,5%), à 10,26 milliards d'euros. Cela inclut une croissance de 17% pour les Services sur Site, de 19,5% pour les Entreprises & administrations, de 5% pour la Santé & Séniors et de 29,5% dans l'Education.

"La croissance du chiffre d'affaires et la progression des marges ont été fortes au premier semestre, a commenté la PDG de Sodexo, Sophie Bellon. Cette performance reflète une reprise solide dans les segments Éducation, Services aux Entreprises et Sports & Loisirs. Omicron a eu un impact sur la reprise au deuxième trimestre, mais nous constatons une meilleure dynamique depuis fin février".

"Nous avons clôturé le programme d'efficacité GET, avec de meilleurs résultats que prévus. Les équipes se sont mobilisées pour mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la hausse de l'inflation : indexation, négociations avec les clients, productivité, substitution de produits. Ces actions ont permis d'améliorer de +210 points de base notre marge d'exploitation, à 5,2%", s'est enfin félicitée la dirigeante.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Services aux entreprises : le transport routier face à un déficit de main d’oeuvre

Un rapport publié par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) en octobre 2020 soulignait que les conducteurs routiers faisaient partie des trente métiers les plus en tension en France en 2019. Cette tension n’est pas retombée et pourrait même s’amplifier dans les prochaines années. D’après l'OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens), les besoins pourraient atteindre 100.000 postes dans les cinq ans à venir. Le phénomène, qui a été amoindri pendant les confinements successifs, a resurgi avec la reprise de l'activité. Il est en partie lié à un déficit d'image et à des rémunérations peu attractives. Malheureusement les récentes négociations entre les partenaires sociaux pour revaloriser les minima de branche n’ont pas abouti.