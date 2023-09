La valeur du jour à Paris - SES-imagotag : tête de gondole du SBF 120

(AOF) - SES-imagotag (+12,19% à 125,20 euros) domine aisément l'indice SBF 120 grâce à une publication semestrielle marquée par une forte croissance de ses profits et un free cash-flow positif. Relevant également la confirmation des objectifs 2023 et 2024, Invest Securities s’interroge : « De quoi définitivement rassurer et mettre derrière soi les attaques de Gotham Research ? ». Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique est l’objet d’attaques du vendeur à découvert depuis fin juin. SES-imagotag perd plus de 25% sur 3 mois.

Pour Berenberg, ces bons résultats pourraient se traduire par une baisse des positions vendeuses, représentant actuellement environ 13% du capital.

SES-imagotag a annoncé lundi soir une " forte amélioration " de ses résultats au premier semestre 2023 avec un Ebitda en croissance de 72% sur un an à 43,5 millions d'euros. Déjà publié, le chiffre d'affaires a augmenté de 33% à 380 millions d'euros. A l'époque, l'action avait reculé en raison d'une croissance des solutions VAS (logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques) décevante.

Le groupe explique l'amélioration de sa rentabilité par le retour à la normale des prix des composants électroniques après deux années de hausse liée à la crise du Covid, mais aussi par l'amélioration du mix des activités VAS.

L'une des bonnes nouvelles de cette publication concerne le free cash-flow, qui est positif à hauteur de 35 millions d'euros alors que 13,7 millions d'euros de cash avait été consommés au premier semestre 2022. Stifel y voit le début d'une nouvelle ère de génération de liquidités. L'analyste " affirme que le montant des paiements anticipés que l'entreprise a collecté auprès d'un grand détaillant dans un contexte économique difficile montre clairement que sa proposition de valeur est très solide ".

Pour le semestre en cours, le groupe anticipe un chiffre d'affaires en ligne avec l'objectif annuel de 800 millions d'euros, avec en particulier un fort quatrième trimestre tant en chiffre d'affaires qu'en commandes. Le groupe anticipe un nouvel accroissement de sa rentabilité grâce à la poursuite de l'amélioration des prix de revient industriels.

Pour l'année 2024, le groupe anticipe la poursuite d'une forte croissance notamment tirée par l'accélération aux Etats-Unis, ainsi qu'une augmentation de la rentabilité. Le marché anticipe 1,074 milliard d'euros de revenus et une marge d'Ebitda de 14,7%, précise Invest Securities.

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions digitales -étiquettes digitales et solutions IoT- pour le commerce physique, créé en 1992 ;

- Chiffre d’affaires de 621 Ms€ réparti entre l’Europe & Afrique-Moyen-Orient pour 53 %, dont la France pour 10 %, et le reste du monde ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37 %, l’e-commerce pour 25 %, les produits de grande consommation pour 18 % puis la technologie (6 %) ;

- Modèle d’affaires fondé sur le partenariat avec les commerçants dans l’usage des technologies numériques

- Capital comportant des actionnaires « impliqués » : les managers et salariés pour 12 %, le hong-kongais BOE Smart Retail pour 32 %, E Ink (brevets mondiaux de la technologie e-paper) pour 5,5 %, Qualcomm (partenariat stratégique dans la connectivité IoT) pour 2 %, Thierry Gadou étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;

- Situation financière maîtrisée, avec 193 M€ de capitaux propres face à 74 M€ de dette), donnant un effet de levier de 1,9.

Enjeux

- Stratégie « Vision-27 » :

- 2,2 Mds€ de revenus, dont : 40 % aux Etats-Unis, 45 % dans l’Iot et 30 % dans les solutions à valeur ajoutées ou VAS hors étiquettes électroniques,

- 22 % de marge opérationnelle ;

- Stratégie innovation volontariste :

- 5 % consacrés au département R&D (35 % des effectifs répartis sur 7 centres répartis entre l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis et portefeuille de 504 brevets actifs dans 16 pays,

- enrichissement constant de la plateforme Vusion au service des entreprises ;

- 3 focus : génération de système digital d’étagère (digital shelf system), enrichissement de la plateforme Cloud IoT et solutions d’IA et vision par ordinateur ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 via :

- programme « Positive Retail Research » d’analyse des enjeux environnementaux de la distribution,

- programme « Second Life » d’éco-conception et réparabilité,

- décarbonataion des solutions et de l’organisation logistiques du groupe,

- collaboration avec les clients pour la mesure des émissions évitées par la digitalisation ;

- Renforcement du pôle Data :

- acquisitions de MarketHub et Memory, enrichissant l’offre de gestion de précision des magasins,

- intégration de Belive.ia dans Captana : IA et analyse d’images pour l’efficacité́ opérationnelle des points de vente et chaines d’approvisionnement, l’optimisation des stocks et la réduction du gaspillage ;

- Croissance du carnet de commandes à un rythme égal à celle des revenus.

Défis

- Poursuite du partenariat avec Walmart : déploiement de la plateforme VUSION dans tous les Etats-Unis et entrée progressive, à hauteur de 10 %, du distributeur américain dans le capital de SES-Imagotag ;

- Après une hausse de 32 % des revenus à fin mars, objectifs 2023 d’un chiffre d’affaires de 800 M€ et d’une « amélioration substantielle de la rentabilité » ;

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.

- Gestion de l’attaque du vendeur à découvert, Gotham City Research.

Fiche sectorielle - Electronique

