La valeur du jour à Paris SES-imagotag fait la course seul en tête grâce à ses résultats

(AOF) - SES-imagotag domine la place parisienne ce mardi avec un bond près de 13% à 52 euros au lendemain de résultats semestriels flatteurs. Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique a en effet retrouvé le chemin des bénéfices, avec un résultat net de 1 million d'euros au 30 juin 2021, après une perte de 9,8 millions un an auparavant. il a bénéficié du forte rebond de l'EBITDA, qui s'élève à 15 millions d'euros, contre -0,2 million un an plus tôt. Il atteint ainsi un niveau proche du montant généré sur l'ensemble de l'exercice 2020.

La marge d'Ebitda s'établit quant à elle à 7,4% du chiffre d'affaires, contre 0% au premier semestre 2020 et 5,5% en moyenne sur l'année 2020.

SES-imagotag a également réussi sur le semestre à quasiment doubler sa marge sur coûts variables. Celle-ci s'élève en effet à 42,3 millions d'euros, contre 22,6 millions d'euros un an plus tôt, soit une marge de 20,8% (+1,7 point de pourcentage), grâce à un mix accru des ventes en faveur des solutions à valeur ajoutée et à un taux de change EUR/USD favorable sur la période. Et ceci malgré la hausse des prix de ces composants.

Le chiffre d'affaires atteint pour sa part les 202,8 millions d'euros, en hausse de 71% sur un an en raison notamment d'un effet de base très favorable, dont +93% en zone EMEA et +23% en zone Amériques et Asie. Sur deux ans, l'activité a également bondi de 68%.

Sur le plan commercial, les prises de commandes ont atteint un niveau record de 309 millions d'euros, en croissance de 87%. La croissance a été tirée par une très forte demande en étiquettes digitales VUSION, mais a également bénéficié d'une croissance soutenue des innovations technologiques et solutions à valeur ajoutée.

"Cette performance est d'autant plus significative qu'elle a été réalisée dans un contexte de difficultés d'approvisionnement pour certains composants, la demande mondiale étant supérieure aux capacités de production actuelles, se félicite SES-imagotag. Le Groupe considère que cette situation est appelée à se poursuivre au 2e semestre et sur une partie de l'année 2022".

Dans ce contexte, qui affecte ses capacités de production au Vietnam (usine de son partenaire Jabil), le spécialiste des étiquettes électroniques maintient à ce stade son objectif d'environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 et anticipe une accélération de sa croissance en 2022, en Europe, dans le reste du monde et en particulier aux États-Unis.

