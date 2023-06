La valeur du jour à Paris - SES décroche de plus de 10% après le départ inattendu de son Directeur général

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120, SES dévisse de 14,34% à 4,784 euros à la suite de l’annonce du départ inattendu de son Directeur général, Steve Collar. Ce dernier, qui occupait ce poste depuis avril 2018, quittera ses fonctions à la fin du mois de juin " pour se consacrer à d'autres projets professionnels et personnels ". Ce changement à la tête de l’opérateur de satellites intervient alors que ce dernier a confirmé fin mars avoir engagé des discussions concernant une éventuelle combinaison avec Intelsat.

La recherche d'un successeur est en cours et Ruy Pinto, actuellement Directeur de la technologie de l'opérateur de satellites assumera le rôle de Directeur général jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit annoncé.

Ruy Pinto a rejoint SES en février 2017 et a été nommé Directeur de la technologie en janvier 2019. Avant SES, Ruy Pinto a passé plus de 25 ans chez Inmarsat dans diverses fonctions techniques et managériales de premier plan.

" L'environnement actuel de marché évolue rapidement, et je souhaite la bienvenue à Ruy Pinto, qui dirige aujourd'hui plus de la moitié des effectifs du SES et possède une grande expérience de l'industrie, pour nous aider à relever les défis et à saisir de nouvelles opportunités sur le marché ", a déclaré la président de SES, Frank Esser.

