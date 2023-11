La valeur du jour à Paris - Scor chute : les résultats et le ratio de solvabilité déçoivent

(AOF) - Scor (-8,10% à 25,70 euros) est relégué à la dernière place de l’indice SBF 120. Si le réassureur a renoué avec les profits au troisième trimestre, son bénéfice net est inférieur de près de 20% aux attentes. Les investisseurs sanctionnent également un ratio de solvabilité estimé plus faible que prévu. Jefferies souligne que si la déception provient pour une large part de la réassurance de dommages et de responsabilité, la performance de l'activité réassurance vie et santé n'a pas non plus été à la hauteur des attentes.

Entre juillet à septembre, le réassureur Scor a réalisé un bénéfice net de 147 millions d'euros, contre une perte nette de 752 millions d'euros accusée un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un profit de 183 millions d'euros, selon le consensus établi par la société. Les primes brutes émises, synonymes du chiffre d'affaires, se sont repliées de 5,3% au troisième trimestre à 4,87 milliards d'euros. Les revenus d'assurance ont augmenté de 10,2% à 4,23 milliards.

En réassurance dommages et de responsabilité, le ratio combiné est ressorti à 90,2% contre 148%, un an auparavant. Indicateur clef dans le secteur, un ratio combiné inférieur à 100 signale une activité d'assurance rentable. Plus il est faible et plus la rentabilité est élevée. Les analystes s'attendaient à ce qu'il soit encore plus faible de 2,3 points. Il a été impacté par des pertes liées aux catastrophes naturelles au-dessus du budget, notamment les incendies à Hawaii, et des sinistres du fait de l'homme significatifs.

Le résultat des activités d'assurance est ressorti à 152 millions d'euros contre -765 millions un an auparavant et un consensus de 190 millions d'euros.

Les revenus d'assurance de cette activité ont reculé de 0,1% à 1,897 milliard d'euros, soit 1,2% de moins de que le consensus. Ils ont augmenté de 6,4% à taux de change constants, soutenus par les revenus d'assurance de spécialités.

Pour sa part, l'activité réassurance vie et santé a généré un résultat en augmentation de 142,1% à 113,1 millions d'euros pour des revenus d'assurance en amélioration de 5,4% à 2,34 milliards d'euros. Ils ont progressé de 13,5% à taux de change constants. Le marché anticipait un profit de 133 millions d'euros.

Les investissements de Scor ont dégagé un rendement courant de 3,4% au troisième trimestre 2023, bénéficiant de taux de réinvestissement élevés : 5,4% au 30 septembre 2023.

La valeur économique du groupe a atteint 9,2 milliards d'euros, soit 51 euros par action, au 30 septembre 2023, en progression de 5,3%. Elle se définit comme la somme des fonds propres et de la marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus.

Le ratio de solvabilité estimé du groupe s'élevait à 206% au 30 septembre 2023, se situant dans le haut de la zone de solvabilité optimale définie dans le plan "Forward 2026" de Scor, soit entre 185% et 220%. Pour autant, les analystes étaient plus optimistes et visaient un ratio plus élevé de 11 points.

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Profil de risque très sûr : réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance-vie sous la marque Scor Global Life (plus de la moitié des primes) et réassurance non-vie sous la marque Scor PC ;

- Primes brutes d’un montant de 17,6 Mds€ et diversification réussie dans la gestion d’actifs avec un portefeuille de 20,3 Mds€, investi aux 8/10èmes en obligataire ;

- Modèle d’affaires organisé en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant Covea (8,78%) devant lACM (5,21 %) et les salariés (3,79%), Augustin Romanet assurant, après la mort de Denis Kessler, la présidence par intérim du conseil d’administration de 16 membres et Thierry Léger la direction générale ;

- Situation financière solide avec, à fin mars, des capitaux propres de 5 Mds€ et une amélioration des ratios d’endettement, à 20,1 %, et de solvabilité, à 219 %.

Défis

- Avant le lancement d’un nouveau plan stratégique, trois priorités pour l’exercice en cours :

- retour à la rentabilité et réduction de la volatilité : allègement de l’organisation avec 125 M€ d’économies de coûts attendues d’ici 2025,,

- remaniement du portefeuille d’assurance au dépens du secteur de catastrophes naturelles,

- maintien d’un bilan résilient, via les positions de leader européen et dans la réassurance « global lines » ;

- Stratégie d’innovation visant à dessiner la réassurance du futur :

- nouvelles solutions : réassurance paramétrique, exploitation et analyse des données pour les clients via la plateforme DASP, pour les clients,

- lancement de la plateforme hELIOS et partenariat avec start-up et Insurtech,

- cybersécurité en interne et pour les clients,

- Fondation SCOR pour la promotion de la recherche scientifique

- 250 ME d’investissements dans les technologies ;

- Stratégie environnementale au cœur de la stratégie, les réassureurs étant très exposés aux risques climatiques : portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050 / soutien à la recherche sur les risques climatiques / création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE- en réassurance-vie / recours aux crédits carbone et lancement d’une facilité de crédit « verte »;

- Réduction du niveau de perte maximale probable à 21% pour l’année 2022, opérée lors des renouvellements en réassurance dommages et responsabilité au 1er juin et au 1er juillet et montée du taux de réinvestissement à 4,1 % à fin juin.

Défis

- Sensibilité aux catastrophes naturelles et sinistres industriels, financiers et de cybersécurité dans les pays développés et à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Evolution de la valeur économique, de 54. € par action ;

- 3 éléments porteurs : la hausse des tarifs de réassurance-dommages, la fin de l’impact du Covid et la hausse des taux d’intérêts ;

- Après un recul de 4,2 % des revenus et un retour à la rentabilité de 311 M€ à fin mars, objectifs 2023 d’une croissance de la valeur économique et d’un ratio de solvabilité dans le haut de la fourchette 186-220 % ;

- Dividende 2022 de 1,40 €.

