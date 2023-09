La valeur du jour à Paris - Scor bien orienté : plan stratégique salué

(AOF) - Les investisseurs réagissent favorablement au nouveau plan stratégique à horizon 2026 de Scor (+2,44% à 28,98 euros), dont l’action est installée depuis ce matin parmi les plus fortes progressions de l’indice SBF 120. Présenté 3 mois après le décès de son président, Denis Kessler, Forward 2026 comprend deux objectifs principaux. Du point de vue financier, Scor cible un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9 % par an, à taux d'intérêt et de change constants. Sur le plan de la solvabilité, le groupe table sur un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%.

Scor entend poursuivre " sa transformation et sa simplification " et prévoit 150 millions de réduction de coûts d'ici à la fin de l'année 2026. Ce qui lui permettra de stabiliser ses dépenses de gestion entre 2023 et 2026.

Le groupe français fait le constat qu'il bénéficie de " conditions de marché les plus favorables de ces deux dernières décennies ". " L'évolution rapide de l'univers de risques conduit à une demande de couverture croissante, et à des conditions de marché favorables pour les réassureurs. En parallèle, l'augmentation des tarifs en réassurance de dommages et de responsabilité (P&C) et la hausse des taux d'intérêt devraient soutenir la rentabilité des réassureurs ", explique Scor.

Les objectifs de ses 3 activités

En réassurance L&H (vie et santé), le groupe table sur un résultat des activités compris entre 500 millions et 600 millions d'euros par an au cours de la période 2024-2026. Les cash-flows opérationnels devraient s'améliorer et atteindre entre 0,2 milliard et 0,4 milliard d'euros en 2026.

En réassurance P&C, Scor prévoit d'enregistrer un taux de croissance annuel moyen des revenus de 4 % à 6 % entre 2023 et 2026. Le groupe anticipe un ratio combiné P&C inférieur à 87 % sur la période 2024-2026. Le ratio de charge liée aux catastrophes naturelles est maintenu à 10 % des revenus nets d'assurance. Le groupe va maintenir une approche prudente sur les activités exposées au changement climatique et compte accélérer le développement de solutions alternatives.

En Investissements, Scor maintient sa stratégie d'investissement prudente et durable. Il prévoit de tirer parti de la duration relativement courte de son portefeuille de placements et de bénéficier d'un environnement de taux de réinvestissement élevés afin d'augmenter le taux de rendement courant à un niveau situé entre 3,4 % et 3,8 % en 2026.

Scor privilégie les dividendes en numéraire

Ces objectifs s'accompagnent d'une nouvelle politique de gestion du capital. La société souhaite distribuer à ses actionnaires une part importante de la croissance de la valeur économique et offrir un dividende stable et prévisible. Le dividende de base pour l'exercice en cours sera au moins égal au dividende de base de l'exercice précédent. Le réassureur compte compléter, à titre optionnel, le dividende par des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux.

Le calibrage du dividende de base au titre de l'exercice 2023 et le montant d'un éventuel rachat d'actions ou d'un dividende spécial au titre de cet exercice seront annoncés en mars 2024 avec les résultats annuels de l'exercice 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Profil de risque très sûr : réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance-vie sous la marque Scor Global Life (plus de la moitié des primes) et réassurance non-vie sous la marque Scor PC ;

- Primes brutes d’un montant de 17,6 Mds€ et diversification réussie dans la gestion d’actifs avec un portefeuille de 20,3 Mds€, investi aux 8/10èmes en obligataire ;

- Modèle d’affaires organisé en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant Covea (8,78%) devant lACM (5,21 %) et les salariés (3,79%), Augustin Romanet assurant, après la mort de Denis Kessler, la présidence par intérim du conseil d’administration de 16 membres et Thierry Léger la direction générale ;

- Situation financière solide avec, à fin mars, des capitaux propres de 5 Mds€ et une amélioration des ratios d’endettement, à 20,1 %, et de solvabilité, à 219 %.

Défis

- Avant le lancement d’un nouveau plan stratégique, trois priorités pour l’exercice en cours :

- retour à la rentabilité et réduction de la volatilité : allègement de l’organisation avec 125 M€ d’économies de coûts attendues d’ici 2025,,

- remaniement du portefeuille d’assurance au dépens du secteur de catastrophes naturelles,

- maintien d’un bilan résilient, via les positions de leader européen et dans la réassurance « global lines » ;

- Stratégie d’innovation visant à dessiner la réassurance du futur :

- nouvelles solutions : réassurance paramétrique, exploitation et analyse des données pour les clients via la plateforme DASP, pour les clients,

- lancement de la plateforme hELIOS et partenariat avec start-up et Insurtech,

- cybersécurité en interne et pour les clients,

- Fondation SCOR pour la promotion de la recherche scientifique

- 250 ME d’investissements dans les technologies ;

- Stratégie environnementale au cœur de la stratégie, les réassureurs étant très exposés aux risques climatiques : portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050 / soutien à la recherche sur les risques climatiques / création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE- en réassurance-vie / recours aux crédits carbone et lancement d’une facilité de crédit « verte »;

- Réduction du niveau de perte maximale probable à 21% pour l’année 2022, opérée lors des renouvellements en réassurance dommages et responsabilité au 1er juin et au 1er juillet et montée du taux de réinvestissement à 4,1 % à fin juin.

Défis

- Sensibilité aux catastrophes naturelles et sinistres industriels, financiers et de cybersécurité dans les pays développés et à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Evolution de la valeur économique, de 54. € par action ;

- 3 éléments porteurs : la hausse des tarifs de réassurance-dommages, la fin de l’impact du Covid et la hausse des taux d’intérêts ;

- Après un recul de 4,2 % des revenus et un retour à la rentabilité de 311 M€ à fin mars, objectifs 2023 d’une croissance de la valeur économique et d’un ratio de solvabilité dans le haut de la fourchette 186-220 % ;

- Dividende 2022 de 1,40 €.

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.