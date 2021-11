La valeur du jour à Paris - Schneider Electric vise une croissance annuelle de 5% à 8% entre 2022 et 2024

(AOF) - Schneider Electric se dispute avec Eurofins la première place d'un CAC 40 très faible aujourd'hui, et s'adjuge une hausse de 1,18% à 153,02 euros par action. Le spécialiste des systèmes électriques et d'automation tient aujourd'hui sa Journée Investisseurs au cours de laquelle il présentera sa stratégie et ses principales priorités à moyen terme. En préambule, le groupe a d'ores et déjà fait état de ses ambitions à l'horizon 2024. Sur les trois prochains exercices, il vise ainsi une croissance organique annuelle de 5% à 8% en moyenne.

L'industriel ambitionne également une amélioration organique annuelle de 30 à 70 points de base de la marge d'EBITA ajusté, ainsi qu'un cash-flow libre d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2024.

A plus long terme, Schneider veut atteindre une croissance organique de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique. Ses autres objectifs sont d'accroitre davantage sa marge d'EBITA ajusté ainsi que son cash-flow libre au-delà de 2024, grâce au levier opérationnel et à l'évolution continue du mix d'activités.

Pour rappel, le groupe coté au CAC 40 avait confirmé fin octobre ses objectifs pour l'exercice en cours à savoir: une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11 % et 13 % ainsi qu'une croissance organique de l'Ebita ajusté de 19% à 24%. La marge d'Ebitda ajusté serait ainsi en hausse de 120 à 150 points de base et s'établirait donc entre 16,9 % et 17,2 %.

Au troisième trimestre 2021, Schneider avait réalisé un chiffre d'affaires record de 7,221 milliards d'euros, soit une hausse organique de 8,8%.

