La valeur du jour à Paris - Schneider Electric plébiscité après l'annonce de ses objectifs à moyen terme

(AOF) - Schneider Electric (+6,22% à 160,28 euros) caracole en tête du CAC 40 et fonce tout droit vers une troisième séance consécutive dans le vert. Dans le cadre de sa journée investisseurs qui se tient ce jeudi à Londres, le spécialiste des solutions numériques d'énergie a dévoilé de nouveaux objectifs financiers à moyen terme meilleurs que prévu. Le groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% par an en moyenne entre 2023 et 2027 et une croissance organique de sa marge de résultat opérationnel (Ebita) ajusté autour de 50 points par an en moyenne.

"Les nouveaux objectifs financiers impliquent une révision à la hausse de 4 % des estimations de ventes du consensus et de 15% à 20% du consensus d'Ebita ajusté sur la période 2024-2027", souligne UBS, à l'achat sur la valeur, ajoutant qu'ils renforcent "notre thèse d'une croissance accélérée et d'une augmentation des marges".

A long terme, Schneider Electric prévoit, sur l'ensemble du cycle économique, une "croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 5% en moyenne" ainsi qu'un taux de conversion du résultat net en cash aux alentours de 100%.

Des objectifs qui s'entendent hors "changement majeur de l'environnement macroéconomique et géopolitique", a précisé le groupe.

Fin octobre, lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, Schneider Electric avait confirmé ses objectifs 2023 : une croissance organique de l'Ebita ajusté 2023 comprise entre 18 et 23 %, une hausse organique de la marge d'Ebita ajusté entre 120 et 150 points de base et une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11 et 13%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial des équipements pour la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’autonomisation des bâtiments, des infrastructures et de l’industrie ;

- Chiffre d'affaires de 34 Mds€, généré par les produits (58 % des ventes), les systèmes (24 %) et les logiciels & services (18 %) ;

- Equilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 32 %, l’Asie-Pacifique pour 3O %, devant l’Europe de l’ouest pour 25 % et le reste du monde pour 13 % ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Jean-Pascal Tricoire étant président-directeur général du conseil d'administration de 15 membres avant de céder en mai 2023 la direction générale à Peter Herweck;

- Situation financière renforcée par l’achèvement du programme de cessions, avec une dette nette de 11,2 Md€ (dont 4,6 Mds€ destinés au rachat des parts minoritaires d’AVEVA) et un autofinancement libre de 3,3 Mds€

Enjeux

- Stratégie “ Life is on “ :

- production sur 4 hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales (53 % en 2022, 60 % visés en 2025),

- montée en puissance des ventes récurrentes,

- objectifs 2022-2024 : hausse annuelle du chiffre d’affaires entre 5 et 8 %, autofinancement libre de 4 Mds€ et amélioration annuelle de 30 à 70 points de base de la marge opérationnelle ;

- Stratégie d'innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up et soutenue par des efforts de R&D à 5,3 % des revenus et un portefeuille de 19 000 brevets

- « Digital Transformation @Scale», d’unification du portefeuille de logiciels, pour une expérience utilisateur unique et une fédération de données, via le recours à l’intelligence artificielle,

- plateforme EcoStruxure pour les produits connectés,

- partenariats stratégiques, avec Planon (gestion des données et analyse des bâtiments), Carlyle (joint-venture AlphaStruxure d'infrastructures intelligentes),

- soutien aux start-ups (200) avec le fonds SE Ventures et des incubateurs,

- Stratégie environnementale Impact 2021-2025 validée par le SBTi et visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Ambitions dans les services récurrents d’une croissance double de celle du groupe.

Défis

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Inflation des entrants et transports : hausse des prix de vente et de la productivité industrielle ;

- Intégration d’AVEVA devant aboutir à la création d’un hub de données unique rassemblant les jumeaux industriels et énergétiques des entreprises des clients ;

- Après un bond de 18 % des revenus, objectif 2023 : ventes en hausse de 9 à 11 %, autofinancement libre de + 3 Md€ et marge opérationnelle de 17,4 % à 17,7 % ;

- Dividende 2022 de 3,15 €, en hausse de 9 % et poursuite du programme de rachat d'actions de 1,5 à 2 Mds initié en 2019.

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.