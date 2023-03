La valeur du jour à Paris - Sartorius Stedim Biotech dévisse après le rachat de Polyplus pour 2,4 milliards d'euros

(AOF) - Lanterne rouge du SBF 120, Sartorius Stedim Biotech décroche de 8,94% à 281 euros. Les investisseurs sanctionnent l’acquisition pour près de 2,4 milliards d’euros de la société Polyplus, dont le chiffre d'affaires se compte seulement en dizaines de millions d'euros. Cette société produit des composants clés de la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques. Sartorius affirme que sa cible " qui enregistre des taux de croissance élevés ", devrait générer en 2023 un chiffre d'affaires " dans la fourchette haute des dizaines de millions d'euros " .

Polyplus devrait aussi afficher une marge d'Ebitda " très importante ".

L'acquisition se fera auprès d'investisseurs privés dont Archimed et WP GG Holdings IV B.V., une filiale de Warburg Pincus. La société mère ultime Sartorius AG recevra une facilité de crédit-relais de la part de JP Morgan pour une période transitoire afin de financer la transaction. Sartorius " entend rembourser ce crédit à l'aide d'instruments financiers à long terme qui pourraient inclure un élément de fonds propres ".

Fondée en 2001 et établie à Strasbourg, France, Polyplus dispose de sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine. Polyplus, qui compte près de 270 collaborateurs, développe et produit des réactifs de transfection, des réactifs de transfection d'ADN/ARN, ainsi que de l'ADN plasmidique de haute qualité.

René Fáber, membre du Conseil d'administration et directeur général de Sartorius Stedim Biotech pointe " le marché dynamique et en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques ", sur lequel " les vecteurs viraux sont nécessaires pour transférer les gènes intéressants dans les cellules ". En sa qualité de fournisseur leader de composants essentiels à la production de thérapies cellulaires et géniques, le duo Sartorius Stedium Biotech et Polyplus sera extrêmement bien positionné pour jouer un rôle majeur dans ce domaine dynamique ", estime-t-il.

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2023.

