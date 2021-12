La valeur du jour à Paris Sanofi signe une nouvelle acquisition information fournie par AOF • 21/12/2021 à 11:56



(AOF) - Sanofi gagne 0,28% à 87,14 euros. Le laboratoire pharmaceutique a annoncé ce matin une nouvelle acquisition dans l'immuno-oncologie, l'un de ses axes de développement. Sanofi met ainsi la main sur la biotech américaine Amunix Pharmaceuticals pour un milliard de dollars. Le français pourrait payer 225 millions de paiements d'étape, en fonction de la réalisation de certains objectifs de développement.



Cette acquisition s'inscrit dans le cadre des initiatives engagées par Sanofi pour intensifier et renforcer sa contribution à la recherche et au développement de médicaments innovants pour les patients atteints d'un cancer, avec environ 20 molécules actuellement en développement.



Amunix Pharmaceuticals exploite sa plateforme exclusive, cliniquement validée, XTEN et sa plateforme technologique innovante et universelle de masquage de protéases activables, Pro-XTEN, pour découvrir et développer des cytokines thérapeutiques et des immunothérapies qui engagent les lymphocytes T afin de transformer les traitement pour les patients atteints d'un cancer.



Le portefeuille de développement d'Amunix, qui se compose d'un candidat au stade avancé, AMX-818 – un agent ciblant HER2, modifié pour être masqué, qui engage les lymphocytes T –, cadre parfaitement avec la stratégie que s'est donnée Sanofi de développer des immunothérapies anticancéreuses qui pourraient changer la donne pour les patients.



En septembre dernier, Sanofi avait acquis Kadmon, une biotech américaine qui développe un traitement destiné aux personnes ayant subi une greffe pour 1,9 milliard de dollars.



En août, dans le cadre de son ambition d'accélérer l'application de la technologie de l'ARN messager (ARNm) au développement d'agents thérapeutiques et de vaccins, Sanofi avait annoncé le rachat de Translate Bio pour 3,2 milliards de dollars.







AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée(jusqu'à500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.