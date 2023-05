La valeur du jour à Paris - Sanofi décroche en Bourse après sa dégradation par Deutsche Bank

(AOF) - Sanofi affiche la plus forte baisse du CAC 40, trébuchant de 3,16% à 96,83 euros après que Deutsche Bank est passé de conserver à vendre sur la valeur, sans changer l’objectif de cours à 90 euros. Le broker évoque un début d'année fiscale « mitigé » qui a confirmé à la fois les chances limitées de la direction de dépasser les chiffres cette année ( « Dupixent mis à part, peut-être ») ainsi que la prise de conscience rampante que l'objectif de marge de 32% pour l'année fiscale 2025 « n'est pas si bas que cela ».

" Alors que le récent succès de Dupixent dans la BPCO a été une victoire sans équivoque ", " nous ne nous attendons pas à ce que les données du mois prochain servent de catalyseur étant donné que le titre clé est connu " ajoute Deutsche Bank.

La société américaine Maze Therapeutics a annoncé hier un accord de licence avec Sanofi concernant un traitement, baptisé MZE001, contre la maladie de Pompe, une maladie génétique neuromusculaire progressive " qui entraîne une faiblesse musculaire progressive ", " invalidante et souvent fatale " selon Sanofi.

Maze recevra un montant total de 150 millions de dollars en numéraire et en actions, avec un potentiel d'environ 600 millions de dollars au fil des étapes de développement, de réglementation et de commercialisation. " Au regard du faible montant initial payé à l'échelle du groupe, le pari de Sanofi sur Maze est peu risqué " estime Invest Securities, qui souligne que Sanofi " ne semble pas inquiet des potentiels traitements par thérapie génique développés dans la pathologie ".

Sanofi a annoncé la semaine dernière pour le premier trimestre un résultat net des activités à 2,69 milliards d'euros, en hausse de 11,3% sur un an, avec un bénéfice net par action (BNPA) des activités à 2,16 euros. Le laboratoire a ajouté que son chiffre d'affaires net IFRS publié atteint 10,22 milliards d'euros, en hausse de 5,7%. Pour 2023, Sanofi anticipe une croissance du BNPA des activités " dans le bas de la fourchette à un chiffre " à taux de change constant, " sauf événements majeurs défavorables imprévus ".

Points clés

- 5ème groupe pharmaceutique mondial, créé en 1994, 1er européen, et 1er mondial dans les vaccins ;

- Ventes de 43 Mds€ provenant de 4 divisions : la médecine de spécialités (immunologie, neurologie et oncologie) pour 41 %, la médecine générale pour 31,5 % les vaccins pour 16 % et la santé grand public ;

- Part croissante des Etats-Unis dans les ventes (43,6 %) devant l’Europe (24,6 %) et le reste du monde 31,8 % ;

- Modèle d’affaires en 4 points : une organisation simplifiée, un portefeuille restructuré et contenant plus de produits biologiques, une R&D transformée et des ambitions fortes en termes de rentabilité et de solidité financière ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal : 9,48 % des actions et 16,95 % des droits de vote), Serge Weinberg présidant le conseil d’administration de 16 membres, Paul Hudson étant directeur général ;

- Bilan très solide, 73,5 Mds€ de fonds propres, 6,4 Mds€ de dette nette et 8,5 Mds€ d’autofinancement libre.

Enjeux

- Plan « Play to win » 2025 visant à créer un groupe agile et n° 2 mondial :

- 2023/25 : réduction d’1/3 des familles de produits, productivité guidée par la R&D et le digital dans les usines et marge opérationnelle de 32 % ;

- Stratégie d’innovation :

- 5 axes de recherche : immunologie & inflammation, oncologie, neurologie (scléroses notamment), maladies hématologiques rares & maladies rares, vaccins,

- 91 projets en cours dont le 1/3 en phases 3 et 5 en attente de visas par les autorités,

- développée en collaboration -Kymera pour l’immunologie, Translate Bio dans les ARN pour vaccins- ou par acquisitions –Kiadis, Biopharma, Kymab pour l’oncologie,

- soutenue par des plateformes technologiques : petites molécules, anti-corps, protéines, hémogénétiques, génomie ;

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant la neutralité carbone totale dès 2045 :

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins,

- 2025 : écoconception de tous les nouveaux produits ;

- émissions de lignes de crédit indexées sur le développement durable ;

- Retombées des 5 médicaments « prioritaires » : Amcenestrant (cancer du sein), Fitusiran (ARN pour hémophilie), Efanesoctocog (hémophilie), Nirsévimab et Nisévimab (virus respiratoires) et Tolébrutinib (sclérose en plaques) :

- Suivi commercial des médicaments approuvés par la FDA (Dupixent) ou reconnus comme innovants (Efanesoctocog alpha pour l’hémophilie) et homologués par la Commission européenne (Nexviadyme et Xenpozyme) ;

- Après Origimm, spécialisée dans la recherche sur les affections cutanées, Kadmon et Owkin, acquisition d’Amunix en immuno-oncologie (agents biologiques) et élargissement de la collaboration avec Innate Pharma (cellules natural killer).

Défis

- Résistance à la concurrence des génériques d’Aubagio, lancés au 1er semestre ;

- Suivi des approbations des autorités réglementaires : Altuviliol et Beyfortus, lancés en 2023, et Enjaymo ;

- Résultats de phase 2/3 positifs pour Acoziborole (maladie du sommeil);

- Après la hausse de 8 % des résultats 2022 , anticipations 2023 : 10 Mds€ de ventes pour le Duplixent et croissance du bénéfice par action inférieure à 10 % ;

- Dividende 2022 de 3,56 €.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.