La valeur du jour à Paris Saint-Gobain met la main sur Kaycan pour 928 millions de dollars

(AOF) - Depuis 2019, c’est la troisième acquisition d’envergure pour Saint-Gobain (+0,13% à 55,17 euros) en Amérique du Nord. Après Continental Building Products et GCP Applied Technologies, le géant français des matériaux de construction a conclu un accord définitif pour mettre la main sur Kaycan, une entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d’extérieur au Canada et aux Etats-Unis. Le montant de la transaction atteint 928 millions de dollars américains en numéraire, soit environ 860 millions d’euros.

" Cette acquisition nous permet non seulement de renforcer notre présence sur le marché des clins de façade au Canada et aux Etats-Unis, mais également d'élargir notre offre vers les segments prometteurs et en croissance des revêtements de façade en aluminium et bois transformé, largement réalisés à base de matériaux recyclés, encourageant ainsi l'écosystème de circularité dans la construction ", a commenté Benoit Bazin, le directeur général de Saint-Gobain.

Fondé en 1974, Kaycan devrait réaliser un chiffre d'affaires de 472 millions de dollars américains et un Ebitda de 83 millions de dollars au titre de son exercice 2021-2022 (clos fin juillet). Le groupe compte 12 usines de production (dont 9 au Canada) et environ 1 300 employés.

Post-transaction, Saint-Gobain prévoit de céder la petite activité de distribution de Kaycan aux Etats-Unis. Cette dernière représente un chiffre d'affaires de revente à des tiers des produits Kaycan d'environ 70 millions de dollars américains et un Ebitda d'environ 10 millions de dollars.

Avant synergies, le prix d'acquisition correspond à un multiple d'environ 11,2 fois l'Ebitda 2021-2022 estimé de Kaycan. Après pris en compte des synergies, le multiple est d'environ 8.

" Les opportunités de synergies sont significatives et sont estimées à environ 30 millions de dollars américains pour la troisième année suivant la réalisation de l'opération ", a indiqué Saint-Gobain.

La réalisation de la transaction, qui est soumise aux autorisations usuelles, pourrait intervenir d'ici la fin de l'année 2022.

Dans le sillage de cette acquisition, JPMorgan affiche une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 90 euros sur le titre Saint-Gobain. De son côté, Stifel a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 62 euros sur la valeur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 44,2 Mds€ répartis en 5 branches, l’Europe du nord pour 34 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 32 %, les Amérique pour 13 % et les Solutions haute performance pour 15 % ;

- Activité destinée à 54 % à la rénovation et aux infrastructures (52 %), devant la construction neuve résidentielle (22 %) ou industrielle (10 %), la mobilité (7 %) et les autres industries ;

- Modèle d’affaires fondé sur un portefeuille complet de marques et une approche par solutions : gains de productivité pour les professionnels de la construction, bien-être pour l’utilisateur final et performance & innovation sur mesure pour le client industriel ;

- Capital éclaté (8,3 % pour les salariés), Pierre-André de Chalendar, présidant le conseil d’administration de 14 membres, Benoît Bazin assurant la direction générale ;

- Bilan solide avec un maintien de la dette nette à 7,3 Mds€ (35 % des fonds propres) et 2,9 Mds€ d’autofinancement libre.

Enjeux

- Plan stratégique « Grow & Impact » lancé en octobre 2021 : croissance supérieure aux marchés / offre de solutions intégrées, différenciées pour la décarbonation de la construction / investissements industriels autour de 1,5 Md€ ;

- Stratégie d’innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients et croissance durable : structurée par 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux, réduction de l’empreinte carbone dans les process de fabrication… / expérience client avec 90 % des ventes couvertes par le PIM, « pricing digital » accélérant les ventes / en interne, programme Open sous forme de « Digital journey », Datala, partenariats avec les start-up portés par NOVA… / en externe, partenariats avec centres de recherche, participation aux projets EAGLE, WOOL2LOOP ou Optivind…, et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2, visant la neutralité totale en 2050 et dotée d’objectifs 2030 : réduction de 33 % des émissions de CO2 vs 2017 via une enveloppe de 1 Md€ d’investissements industriels et de R&D / économie circulaire évitant le prélèvement de matières premières / recherche dans les piles à combustible à oxygène solide ;

- Après 2 Mds€ d’acquisitions et autant de cessions en 2021, émergence d’un groupe positionné sur des secteurs en forte croissance, notamment la chimie de construction ;

- Intégration de Chryso et Rockwool India et réalisation de l’OPA sur GPC Applied Technologies.

Défis

- Caractère cyclique de l’activité, 4/5 èmes des ventes étant réalisées dans le secteur de la construction ;

- Impact de l’inflation des matières premières et de l’énergie plus que compensé par la capacité à faire accepter la hausse des prix de vente (10,3 % au 4 ème trimestre 2021) ;

- Inconnues sur le montant total des réparations de la tour Genfell à Londres, à laquelle la filiale locale avait apporté des revêtements et de la mousse isolante ;

- Après des performances financières record en 2021, objectif 2022 d’une croissance des ventes supérieure à celle du marché, d’investissements industriels de 1,8 Md€ et d’une nouvelle progression du résultat d’exploitation ;

- Dividende 2021 de 1,63 € et rachat d’actions pour 400 M€.

Consolidation dans la chimie de la construction

La chimie de la construction permet de décarboner le ciment et le béton en divisant par trois ou quatre leur bilan carbone. Saint-Gobain, a donc choisi de se développer dans ce métier, pour lequel le marché mondial est évalué entre 60 et 70 milliards d’euros. Il a mené deux grandes acquisitions en 2021 dans ce domaine, concurrençant ainsi le leader mondial, Sika. Après avoir repris le français Chryso (additifs pour béton et ciment de l'ex-Materis) pour 1 milliard d'euros, le leader mondial des matériaux de construction a racheté pour 2 milliards d'euros l'américain, coté au Nasdaq, GCP Applied Technologies. Quant au suisse Sika, il a acquis pour une valeur d'entreprise de 5,2 milliards d'euros le groupe MBCC. Ce dernier est bien plus gros que GCP avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d'euros, contre 1 milliard pour la nouvelle acquisition américaine de Saint-Gobain.