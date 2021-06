La valeur du jour à Paris REXEL vise encore plus haut en 2021

(AOF) - Rexel domine largement le SBF 120 ce mardi, avec un bond de 4,88% à 17,83 euros, après avoir relevé ses objectifs 2021. Le distributeur de matériel électrique table en effet sur une croissance des ventes à jours constants comprise entre 12% et 15% par rapport à 2020, alors qu'il visait à l'origine une progression de 5% à 7%, ce qui implique un niveau d'activité supérieur d'environ 5% à 8% à celui de 2019, précise le groupe. Investment Securities rapporte que le consensus vise une croissance de 7,5% en 2021, mais mais que ces attentes devraient être relevées après cette publication.

De plus, du côté de la rentabilité, la marge d'EBITDA est désormais attendue à 5,7%, contre "environ 5%" annoncé lors des résultats annuels en avril, confirmant ainsi l'impact positif de la pénétration accrue des ventes digitales. Le consensus attend pour sa part, pour l'instant du moins, 4,9%.

Cette révision des perspectives est avant tout motivée par "une activité commerciale supérieure aux attentes au cours du premier semestre 2021, avec une amélioration séquentielle au deuxième trimestre, soutenue par une surperformance du marché dans un environnement global favorable, tant en volume qu'en prix", explique Rexel.

Par activité, le groupe a constaté une forte croissance de la rénovation de bâtiments ainsi qu'une amélioration séquentielle dans le segment industriel. Alors que d'un point de vue géographique, il a observé "une accélération des tendances dans tous les pays clés, y compris en Amérique du Nord où l'activité est désormais revenue à son niveau de 2019".

De bonnes tendances qui devraient se poursuivre au second semestre: celui-ci bénéficiera selon Rexel de la reprise de l'activité aux Etats-Unis, dont la base de comparaison sera favorable, des dépenses de relance tant en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que d'une contribution positive des prix.

Cependant, le distributeur précise qu'il continuera de "faire face à de la volatilité tant au niveau de la demande, car la crise sanitaire n'est pas encore terminée, que de l'offre, en raison de goulots d'étranglement".

Rexel publiera ses résultats semestriels le 28 juillet 2021 et s'attend à ce que le premier semestre 2021 affiche une croissance des ventes à jours constants d'environ 19% et une marge d'Ebita ajusté d'environ 5,6% pour la période.

"Ayant démontré notre forte résilience tout au long de la crise sanitaire, je suis très heureux de voir que les initiatives prises au cours des trois dernières années portent leurs fruits alors que l'industrie continue de bénéficier de relais de croissance à long terme", s'est réjoui Patrick Berard, le directeur général du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique pour l'industrie, la construction tertiaire et le bâtiment résidentiel, avec 8 % de parts de marché ;

- Répartition des ventes de 13,7 Mds€ entre l'Europe pour 55 % et les Amérique pour 36 %, devant l'Asie (9 %) ;

- Huit grands groupes de produits : les équipements d'installation électrique (40 % des ventes), les conduits ou câbles (20%), l'éclairage (19%), la sécurité et la communication (3%), le génie climatique (5%), l'outillage, les énergies renouvelables et les produits blancs et bruns ;

- Modèle d'affaires fondé sur 3 piliers : ancrage local et couverture mondiale, puissance et agilité de la logistique, utilisation des données ;

- Capital éclaté (17,61 % pour le fonds Cevian et 1,7 % pour les salariés), Ian Meakin présidant le conseil d'administration de 11 membres et Patrick Bérard étant directeur général ;

- Structure financière tendue avec 1,7 Md€ de dette nette à fin juin mais liquidités de 1,13 Mds€ à, d'où la confirmation des notes des dettes court et moyen terme.

Enjeux

- Feuille de route 2017-2020 : ventes annuelles supérieures à celles du marché, soit 1 à 2 % de hausse, part des ventes en ligne portée à 25 % contre 15,5 % en 2017, croissance du bénéfice opérationnel double de celle du chiffre d'affaires, capacité d'autofinancement de 35 à 45 % après impôts et intérêts, acquisitions ciblées d'un montant total de 1,5 Md€ et ratio d'endettement de moins 3 fois l'EBITDA ;

- Stratégie d'innovation au service d'une croissance durable pilotée par la donnée (Data Driven Company), fondée à 10 %sur les algorithmes, 20 % sur la technologie et 7 % sur l'esprit de changement et financée à près de 70 M€ :

- Rexel Easy pour les clients et fournisseurs fondé sur la rapidité de l'exécution de l'offre,

- Next Best Offers pour renforcer les forces de ventes ,

- plateforme propriétaire avec analyse fine des données ,

- open innovation avec une Digital factory mondiale, des clouds ouverts aux clients ;

- Stratégie environnementale visant à la certification des sites (1/4), à la réduction des émissions de CO2 sur toute la chaîne de valeur dans le cadre d'une feuille de route climat et à l'efficacité énergétique ;

- 3 avantages concurrentiels : 2/3 des ventes réalisées sur des marchés où le groupe est numéro 1 ou 2, montée en puissance du digital (1/5 des ventes et le 1/3 en Europe) et équilibre des marchés finaux entre bâtiments tertiaires et industriels ;

- Positionnement porté par les plans publics de réduction des émissions de CO2 et d'efficacité énergétique.

Défis

- Valeur cyclique exposée aux marchés de la construction, le délai entre la reprise de la construction et celle des ventes de matériel électrique se situant à 6-15 mois ;

- Montée de la concurrence Internet avec l'arrivée d'Amazon Business dans la distribution aux professionnels ;

- Impact de la pandémie : recul de 10 % des ventes à fin septembre, plus accentué en Amérique du nord et Royaume-Uni ;

- Réaction à la pandémie : réduction des coûts et génération de trésorerie ;

- Suspension de l'objectif 2020 mais « opportunités à moyen terme attractives ».

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.