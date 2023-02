La valeur du jour à Paris Renault: une alliance refondue avec Nissan pour 15 ans

(AOF) - " Faire passer (le) partenariat à l'étape supérieure ". C'est l'objectif affiché de l' " accord-cadre contraignant " annoncé ce jour par Renault et Nissan en vue de parvenir " d'ici le 31 mars 2023 " à des accords " définitifs ", valables " pour une période initiale de 15 ans ". Renault perd 1,14% à 38,565 euros au sein d'un CAC 40 uniformément dans le rouge. Dans le cadre de ce partenariat révisé, Nissan prévoit d'investir jusqu'à 15% dans Ampere, l'entité électrique & Software de Renault Group en Europe, " dans le but de devenir un investisseur stratégique ".

Mitsubishi Motors envisagerait également d'investir dans cette société, dont une introduction en bourse à Paris est envisagée au plus tôt au second semestre 2023.

Les deux partenaires japonais de Renault deviendront parallèlement clients de Horse, une initiative du français " visant à accroître les effets d'échelle et la couverture du marché pour ses technologies de motorisations thermiques et hybrides à faibles émissions. "

Des projets opérationnels à " forte création de valeur " ont également été dévoilé en Amérique latine et en Inde. Pour ce dernier pays et l'export, Renault Group et Nissan collaboreront sur plusieurs projets de nouveaux véhicules, dont des nouveaux SUV. En outre, comme en Amérique latine, Nissan et Renault Group envisagent également des véhicules électriques communs du segment A.

Renault et Nissan soulignent qu'en Europe, le périmètre de leur collaboration " ira au-delà du véhicule lui-même afin de couvrir son cycle de vie " , " de la distribution à la fin de vie du véhicule, en passant par l'usage et le recyclage ". Ils déploieront notamment des infrastructures de recharge en Europe, chez les concessionnaires Renault Group et Nissan.

Ce nouvel accord prévoit des participations rééquilibrées entre Renault Group et Nissan, ainsi que les deux groupe l'avaient indiqué il y a une semaine. Nissan et Renault Group détiendraient des des participations croisées de 15 %, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations.

Le groupe français transférerait 28,4 % des actions Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seront " neutralisés " pour la plupart des décisions, à l'exception notamment de l'élection ou la révocation des administrateurs de Nissan nommés par Renault Group, où le fiduciaire devra voter selon les directives de Renault Group.

Renault Group continuerait de bénéficier pleinement des droits économiques (dividendes et produits de cession des actions) rattachés aux actions détenues par la fiducie jusqu'à la vente de ces actions. Cette transaction n'entraînera aucune dépréciation dans les états financiers de Renault Group.

Le constructeur français aurait toute latitude pour vendre les actions Nissan détenues dans la fiducie, dans le cadre d'un processus organisé et coordonné avec Nissan, dans lequel Nissan bénéficierait d'un droit de première offre, à son profit ou au profit d'un tiers désigné.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault, Dacia, LADA, Alpine et Mobilize ;

- Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 46,2 Mds€ réalisé pour plus de 50 % hors d’Europe et avec des positions fortes principalement dans les pays suivants : France, Italie, Turquie, Espagne, Belgique-Luxembourg, Roumanie, Maroc et Pologne ;

- Modèle d’affaires : repositionnement sur les véhicules de taille intermédiaire, sur la qualité de l’offre en véhicules électriques ou hybrides et les services flexibles ;

- Capital détenu à 15 % (29,05 % de droits de vote) par l’Etat français, à 15 % par la filiale Nissan, et à3,61 % (5,88 %) par les salariés, le conseil d’administration de 17membres étant présidé par Jean-Dominique Senard, Luca de Meo étant directeur général ;

- Bilan renforcé avec une dette nette réduite à 426 M€, les disponibilités atteignant 15,8 Mds€.

Enjeux

- Stratégie “Renaulution“ en 3 étapes, dont les objectifs seront mis à jour à l’automne 2022 : résurrection jusqu’en 2023 : autonomie des marques, rationalisations des plateformes de 6 à 3, offre “milieu de gamme“ portée à 40 % des revenus contre 15 %, marge opérationnelle de + 3 %, autofinancement libre de 3 Mds€ / rénovation de 2023 à 2025 par le renouvellement des gammes / renaulution : montée en puissance de l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules professionnels avec un objectif de part de marché de 30 % en 2030 ;

- Stratégie d’innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique : réseau d’experts, d’innovation labs (Californie, France, Israël), ReKnow Université dédiée à l’électrification, la cybersécurité des données… / partenariats : CEA et les pôles compétitivité Moveo, Sysematic et ID4Car… / projet NeVeOS d’architecture électronique des véhicules / technologie hybride E-TECH et batteries françaises et décarbonées / fonds d’investissement Renault Venture Kapital et Alliance Ventures pour le capital-risque et l’accompagnement de start-up;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 dans le monde : objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030 via 23 Mds€ d’investissements d’ici 2027 et 5 plateformes communes / économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ;

- Effet mix produit positif pour le chiffre d’affaires avec le lancement de Arkana, Jogger et Mégane Electric ;

- Vers la filialisation des activités électriques et « software », qui seraient introduites en Bourse, et des activités de traction thermique.

Défis

- Impact du manque de semi-conducteurs : perte de 300 000 véhicules en 2022 ;

- Impact de l’inflation des matières premières compensé par la politique commerciale ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : perte nette de 2,3 Mds€ des activités abandonnées mais réduction de la dette ;

- Lancement opérationnel de Mobilize, regroupant les services de mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance, visant 20 % des ventes en 2030 ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires et un triplement , hors impact russe, du bénéfice net au 1 er semestre, objectifs 2022 révisés en hausse : autofinancement opérationnel de + 1,5 Md€ et marge opérationnelle de + 5 %.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.