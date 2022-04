La valeur du jour à Paris Renault maintient ses objectifs annuels à l’issue du premier trimestre

(AOF) - C’est l’heure pour Renault de réaliser son point d’activité du premier trimestre 2022. Dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs et de guerre en Ukraine, le groupe au losange a vu ses ventes en volume reculer de 17,1% à 552 000 unités. Cependant, le constructeur a poursuivi sa politique commerciale initiée au 3ème trimestre 2020 visant à privilégier les canaux les plus rentables.

De ce fait, le chiffre d'affaires limite son repli à 2,7% en données publiées à 9,7 milliards d'euros. Une performance supérieure aux attentes du consensus (9 milliards d'euros). A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a reculé de 0,7 %. Le chiffre d'affaires d'Avtovaz et Renault Russie est de 0,9 milliard d'euros, en repli de 15,7 %.

Sur les trois premiers mois de l'année, la France (plus de 104 000 unités) représente le premier marché du groupe, devant la Russie (plus de 75 000 unités), l'Italie (près de 39 000 unités) et l'Allemagne (plus de 37 000).

En termes de perspectives, Renault explique que l'environnement de marché reste impacté par la crise des semi-conducteurs. Le groupe confirme une perte totale de production 2022 estimée à 300 000 véhicules, principalement au 1er semestre.

Dans un contexte de forte inflation des coûts, le groupe entend poursuivre son programme de réduction des coûts.

Sur le plan financier, Renault a confirmé ses objectifs 2022 qui avaient été abaissés le mois dernier. Le groupe au losange table sur une marge opérationnelle de l'ordre de 3% et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif.

Renault ajoute qu'il présentera une mise à jour de ses objectifs financiers et de sa stratégie, lors d'un Capital Market Day à l'automne 2022.

En outre, le groupe au losange a de nouveau évoqué son projet de scinder les activités électriques des activités thermiques. Toutes les options restent sur la table. L'une d'entres elles est introduction en Bourse des activités électriques au cours du second semestre 2023.

Pour financer sa transition vers l'électrique, Renault envisagerait d'ailleurs de réduire sa participation dans Nissan. Cette information, révélée en toute fin de matinée par Bloomberg, permet à Renault de limiter son repli à 0,23% à 23,47 euros sur une place parisienne abandonnant 2%.

Suite à cette publication, Stifel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 55 euros sur le titre Renault. Le broker apprécie un mix-prix robuste et juge la publication plutôt rassurante. Une opinion globalement partagée par UBS, qui a réitéré, en première approche, sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 40 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous 5 marques -Renault, Dacia, LADA, Alpine et Mobilize ;

- Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 46,2 Mds€ réalisé pour plus de 50 % hors d’Europe et avec des positions fortes dans 9 pays : France, Russie, Italie, Turquie, Espagne, Belgique-Luxembourg, Roumanie, Maroc et Pologne ;

- Chiffre d’affaires réalisé à 93 % par l’automobile, dont 6 % par le constructeur russe Avtovaz et à 1 % par le financement des ventes ;

- Nouveau modèle économique repositionnant le groupe sur les véhicules de taille intermédiaire et sur la qualité de l’offre en véhicules électriques ou hybrides ;

- Capital détenu à 15 % par l’Etat français, à 15 % par la filiale Nissan, 3,1 % par Daimler et 3,48 % par les salariés, le conseil d’administration de 16 membres étant présidé par Jean-Dominique Senard, Luca de Meo étant directeur général ;

- Dégradation de la notation de la dette en 2021, malgré un autofinancement libre opérationnel de 1,3 Md€ contribuant à la réduction de 2 Mds€ de la dette, les réserves de liquidités s'élevant à 17,3 Mds€ dans l’automobile, après convention de crédit garantie par l’Etat français (totalement remboursée en 2023 au plus tard).

=/ Enjeux /=

- Stratégie “Renaulution“ en 3 étapes, dont les objectifs devraient être révisés à la hausse à l’automne :

- résurrection jusqu’en 2023 : autonomie des marques, rationalisations des plateformes de 6 à 3, offre “milieu de gamme“ portée à 40 % des revenus contre 15 %, marge opérationnelle supérieure à 3 %, autofinancement libre de 3 Mds€ avec investissements et R&D à 8-9 % des revenus,

- rénovation de 2023 à 2025 par le renouvellement des gammes,

- montée en puissance de l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules professionnels avec un objectif de part de marché de 30 % en 2030

- révolution dès 2025 ;

- Stratégie d’innovation focalisée sur la connectivité et sur le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 5,5 % et un portefeuille de près de 80 projets :

- déploiement de la technologie hybride E-TECH,

- réseau d’innovation labs en Californie, France, Israël et lancement de la ReKnow Université dédiée à l’électrification, la cybersécurité des données…,

- fonds d’investissement Renault Venture Kapital, en complément de la R&D, et Alliance Ventures pour le capital-risque et l’accompagnement de start-ups,

- partenariats avec le CEA et les pôles compétitivité Moveo, Sysematic et ID4Car…;

- Stratégie environnementale visant à la neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 dans le monde :

- déclinée en offre de véhicules électriques, usage des batteries des matières & matériaux, seconde vie, recyclage et économie circulaire :

- avec 23 Mds€ d’investissements sur les 5 ans à venir, objectif d’une gamme de véhicules particuliers totalement électriques en Europe en 2030, grâce à 5 plateformes communes ;

- transformation de l’usine de Flins en site dédié à l’économie circulaire de la mobilité –reconditionnement industriel des véhicules d’occasion, recyclage et réemploi des pièces et matériel, structures d’innovation et de recherche ;

- Rapides avancées en 2021 : + 2 Mds€ de réduction des coûts fixes, baisse de 40 % du point mort, capacité à accroître les prix de vente (+ 5,,7 %) ;

- Dynamisme en Europe des véhicules E-TECH et 7 lancement de véhicules en 2022;

- Progression de la rentabilité des véhicules électriques, attendue à parité avec les classiques en 2025.

=/ Défis /=

- Encore un fort impact au 1 er semestre du manque de semi-conducteurs (perte totale de 300 000 véhicules en 2022) et de l’inflation des matières premières ;

- Poursuite de la forte réduction des stocks de véhicules neufs ;

- Exposition à la Russie par le biais de A vtovaz ;

- Décisions attendues sur le redéploiement en France des activités & technologies électriques et des technologies de moteurs et de transmissions ;

- Objectifs 2022 : autofinancement opérationnel de 1 Md€ au moins et marge opérationnelle de 4 % au moins ;

- Absence de dividende au titre de 2021 .

Nouveau géant dans l’automobile d’occasion

Le marché, qui représente 400 milliards d’euros en Europe, est soumis à un mouvement de concentration. Le groupe britannique Constellation a repris la plateforme de vente aux particuliers, CarNext. L’objectif est de former un leader européen du secteur et de s’imposer face à d’autres leaders comme l'allemand AutoHero, le britannique Cazoo ou le français Aramis Auto. Les levées de fonds s’accélèrent. Le britannique Cazoo a annoncé son introduction à la Bourse de New York via un Spac (Special Purpose Acquisition Company) pour lever 1,6 milliard de dollars. L’allemand Auto1 Group a levé 1,8 milliard d’euros à la Bourse de Francfort tandis que le français Aramis Group, filiale de Stellantis, a fait son entrée à la Bourse de Paris.