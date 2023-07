La valeur du jour à Paris - Renault en baisse malgré deux bonnes nouvelles

(AOF) - L'actualité de Renault (-0,48% à 37,63 euros) est marquée par deux nouvelles tombées ce jour: d'une part les ventes mondiales de la marque Renault ont progressé de 11% à 770 807 unités au premier semestre. D'autre part Geely et Renault Group ont signé un accord engageant visant à créer une coentreprise spécialiste des groupes motopropulseurs hybrides et thermiques. L'objectif est de produire jusqu'à cinq millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an.

La coentreprise de Renault et Geely comprendra 17 usines mécaniques de moteurs et transmissions et 5 centres de R&D répartis sur 3 continents avec 19 000 employés, dans une organisation autonome, structurée pour fournir des solutions à de multiples constructeurs, avec un modèle économique ouvert à de nouveaux partenaires. Aramco, qui a signé une lettre d'intention avec les deux constructeurs automobiles le 2 mars 2023, envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise.

L'organisation initiale assurera la continuité de l'activité avec deux centres opérationnels chargés des opérations respectives : Madrid pour Renault Group et Hangzhou Bay pour Geely. Une équipe de direction sera basée au siège de la nouvelle société, qui devrait être établie au Royaume-Uni, afin de consolider les opérations, développer les synergies et définir l'orientation stratégique.

La finalisation de la transaction est prévue pour le second semestre 2023 et reste soumise aux conditions usuelles à ce type de transactions, notamment l'approbation des autorités de la concurrence et en charge du contrôle des investissements étrangers.

Parallèlement, la marque Renault "augmente son poids de ventes dans les canaux les plus rentables et les segments les plus créateurs de valeur " du groupe au premier semestre. En Europe, les ventes ont progressé de 21% à 501 985 unités. Le Royaume-Uni (+61%), les Pays–Bas (+58%), l'Espagne (+47%) et l'Italie (+35%) ont contribué fortement à cette croissance.

Sur le marché des véhicules électrifiés, les ventes de la marque Renault ont progressé de 17% à 132 500 voitures. " Austral, avec 65% de ventes en version HEV (hybrides), et Arkana, avec 55% de ventes HEV, ont contribué de manière significative à ce succès ", a souligné le groupe Ce dernier précise que la Mégane représente environ 50% de ses ventes de voitures 100% électriques, qui s'élèvent à 48 000 unités.

Enfin selon "Les Échos", Nissan serait sur le point d'acter sa prise de participation dans Ampère, société vouée à rassembler les activités du groupe dans l'électrique et le logiciel. L'opération devrait être validée ce jeudi par le conseil d'administration du groupe japonais, qui bénéficierait d'un montage plus souple afin de répondre à l'incertitude de valorisation de la société. La valeur d'Ampère pourrait avoisiner 10 milliards d'euros lors de son introduction en Bourse prévue en 2024. Selon "L'Informé", cette participation de Nissan dans Ampère serait la contrepartie de la réduction de la part de Renault au capital de Nissan.

Points clés

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault, Dacia, LADA, Alpine et Mobilize ;

- Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 46,2 Mds€ réalisé pour plus de 50 % hors d’Europe et avec des positions fortes principalement dans les pays suivants : France, Italie, Turquie, Espagne, Belgique-Luxembourg, Roumanie, Maroc et Pologne ;

- Modèle d’affaires : repositionnement sur les véhicules de taille intermédiaire, sur la qualité de l’offre en véhicules électriques ou hybrides et les services flexibles ;

- Capital détenu à 15 % (29,05 % de droits de vote) par l’Etat français, à 15 % par la filiale Nissan, et à3,61 % (5,88 %) par les salariés, le conseil d’administration de 17membres étant présidé par Jean-Dominique Senard, Luca de Meo étant directeur général ;

- Bilan renforcé avec une dette nette réduite à 426 M€, les disponibilités atteignant 15,8 Mds€.

Enjeux

- Stratégie “Renaulution“ en 3 étapes, dont les objectifs seront mis à jour à l’automne 2022 : résurrection jusqu’en 2023 : autonomie des marques, rationalisations des plateformes de 6 à 3, offre “milieu de gamme“ portée à 40 % des revenus contre 15 %, marge opérationnelle de + 3 %, autofinancement libre de 3 Mds€ / rénovation de 2023 à 2025 par le renouvellement des gammes / renaulution : montée en puissance de l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules professionnels avec un objectif de part de marché de 30 % en 2030 ;

- Stratégie d’innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique : réseau d’experts, d’innovation labs (Californie, France, Israël), ReKnow Université dédiée à l’électrification, la cybersécurité des données… / partenariats : CEA et les pôles compétitivité Moveo, Sysematic et ID4Car… / projet NeVeOS d’architecture électronique des véhicules / technologie hybride E-TECH et batteries françaises et décarbonées / fonds d’investissement Renault Venture Kapital et Alliance Ventures pour le capital-risque et l’accompagnement de start-up;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 dans le monde : objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030 via 23 Mds€ d’investissements d’ici 2027 et 5 plateformes communes / économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ;

- Effet mix produit positif pour le chiffre d’affaires avec le lancement de Arkana, Jogger et Mégane Electric ;

- Vers la filialisation des activités électriques et « software », qui seraient introduites en Bourse, et des activités de traction thermique.

Défis

- Impact du manque de semi-conducteurs : perte de 300 000 véhicules en 2022 ;

- Impact de l’inflation des matières premières compensé par la politique commerciale ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : perte nette de 2,3 Mds€ des activités abandonnées mais réduction de la dette ;

- Lancement opérationnel de Mobilize, regroupant les services de mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance, visant 20 % des ventes en 2030 ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires et un triplement , hors impact russe, du bénéfice net au 1 er semestre, objectifs 2022 révisés en hausse : autofinancement opérationnel de + 1,5 Md€ et marge opérationnelle de + 5 %.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.