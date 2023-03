La valeur du jour à Paris - Quadient, sa marge opérationnelle annuelle recule

(AOF) - Spécialisée dans le matériel logistique, Quadient gagne 0,95% à 15,97 euros après la publication de comptes 2022 conformes aux objectifs abaissés en décembre. La société avait alors été lourdement sanctionnée en Bourse, tombant à un plus bas depuis plus de 2 ans. Le groupe a dévoilé un résultat net part du groupe de 13 millions d’euros, en baisse de 84,9%. Cette dégradation reflète la prise en compte de 70 millions d’euros de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d’acquisition et à des dépréciations d’actifs immobiliers.

L'EBIT courant a, lui, atteint 150 millions d'euros, en hausse de 2,2% en données publiées. Il a cependant baissé en organique de 4,8%, en ligne avec les indications communiquées lors du profit warning de décembre. Quadient affiche ainsi une marge stable de 14,3%, hors impact de l'application de la nouvelle règle IFRIC.

L'EBITDA a atteint 240 millions d'euros en 2022 contre 245 millions d'euros en 2021. La marge d'EBITDA a diminué, passant de 23,9% en 2021 à 22,2% en 2022. Retraitée de l'impact négatif de l'IFRIC, la marge d'EBITDA de l'exercice 2022 aurait atteint 22,7%.

Cette baisse s'explique principalement par l'augmentation des dépenses commerciales et marketing dédiées aux activités moteurs de la croissance du groupe, par des lancements de produits dans de nouvelles zones géographiques ainsi que par l'impact de l'inflation des salaires.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires de Quadient a atteint 1,08 milliard d'euros, en croissance organique de 1,4%, dont de 3,1% au quatrième trimestre. En données publiées, il a crû de 5,6%, intégrant un effet de change positif de 6,2% (soit 64 millions d'euros) et un effet de périmètre négatif de 2,1% (soit -21 millions d'euros).

Le flux de trésorerie disponible après investissements s'est élevé à 70 millions d'euros, malgré une hausse du financement du portefeuille d'équipements placés en leasing auprès des clients par rapport à 2021.

" Si la valorisation est faible, la transition vers les nouveaux métiers sera longue à porter ses fruits ", a commenté Invest Securities. Pour l'analyste, il n'est pas sûr que cette publication parvienne à rassurer après le profit warning de décembre.

Quadient propose un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 9%. Sous réserve d'approbation par l'assemblée générale des actionnaires prévue le 16 juin 2023, ce dividende sera payé en un seul versement en numéraire le 7 août 2023.

Quant à ses perspectives, Quadient mise cette année sur une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 3%. Sur l'ensemble de la période 2021-23, l'objectif d'un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires de 3% minimum est confirmé.

La croissance organique de l'EBIT courant est attendue à environ 10% en 2023. Sur l'ensemble de la période 2021-23, Quadient a confirmé son objectif d'une croissance organique annuelle moyenne de l'EBIT courant à un niveau au moins égal à " mid-single digit ", soit au moins 5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.