La valeur du jour à Paris Publicis: un excellent exercice 2021 et de bonnes perspectives pour 2022

(AOF) - Publicis s'adjuge la première place du CAC 40 jeudi, avec une hausse de 2,71% à 62,96 euros, consécutive à la publication ce matin d'un solide exercice 2021 et en particulier d'un excellent quatrième trimestre. Le groupe de communication a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 11,74 milliards d'euros, en hausse de 8,8% (+10% en organique), dont une croissance organique de 9,3% au quatrième trimestre. La croissance au quatrième trimestre a dépassé toutes les attentes puisque Publicis avait annoncé une fourchette de 4% à 6% et que les analystes d'Oddo BHF espéraient +8,1%.

"Le trimestre est donc bon et le groupe n'a pas souffert de coupes trop fortes de certains secteurs (notamment automobile)", affirme le bureau d'études.

Une forte croissance a été observée dans toutes les régions où est implanté Publicis, ce qui permet au chiffre d'affaires de dépasser de 3% le niveau de 2019. Epsilon et Publicis Sapient ont significativement contribué à cette performance avec des croissances respectives de 12,8% et 13,8%.

La marge opérationnelle a atteint quant à elle à 1,84 milliard d'euros, en hausse de 18,1% sur un an, et s’établit ainsi 3% au-dessus des attentes du consensus. Cela fait ressortir un taux de marge de 17,5% (+150 points de base), légèrement au-dessus des attentes d'Oddo (17,4%), "ce qui illustre un très bon contrôle des coûts malgré les débuts probables d'une inflation sur les coûts salariaux", explique le broker.

Le bénéfice net du groupe ressort à 1,03 milliard d'euros, en hausse de 78,3%.

Le Free cash flow est lui aussi très solide, s'établissant à 1,417 milliard d'euros avant BFR, alors qu'Oddo visait 1,345 milliard. "La génération de cash a donc de nouveau été très bonne en 2021, estime l'analyste, et le BFR parfaitement contrôlé alors que le groupe avait communiqué sur une importante génération de cash négative liée à cet indicateur (après une année 2020 excellente)".

Par ailleurs, Publicis a également annoncé le versement d'un dividende de 2,4 euros par action pour le compte de l'exercice 2021, alors que le consensus attendait 2,18 euros. " "Le point positif, c'est qu'il supprime le paiement en actions, ce qui limite un peu la dilution annuelle, estime Oddo BHF. Le groupe n'annonce toutefois pas de plan de rachat d'actions, ceci alors que sa situation de dette nette est proche de zéro fin 2021".

Enfin, le groupe implanté sur les Champs Élysées anticipe une croissance organique de 4% à 5% en 2022, dont une croissance au premier trimestre légèrement supérieure à cette fourchette grâce une base comparable plus favorable par rapport au T1 2021. Oddo table pour sa part sur une croissance organique de 4,8% au premier trimestre.

Publicis prévoit également un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5% et un free cash- flow d'environ 1,4 milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire français Après une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.