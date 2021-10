La valeur du jour à Paris Publicis signe un nouveau trimestre de haute volée

(AOF) - Publicis domine largement le CAC 40 jeudi, à la faveur d'un bond de 3,4% à 58,88 euros par action. Le géant de la publicité et de la communication profite de son excellente publication trimestrielle, qui a favorablement surpris les analystes, tant au niveau de l'activité que de ses perspectives, une nouvelle fois relevées. Le groupe implanté sur les Champs Elysées a ainsi fait état d'un chiffre d'affaires de 2,621 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, soit une croissance de 11,9% (+11,2% en organique), alors que le consensus tablait sur 2,49 milliards (+9,5% en organique).

Toutes les zones géographiques ont connu une croissance organique à deux chiffres, dont +10,8% en Amérique du Nord (son premier marché avec une activité de 1,6 milliard d'euros), +10% en Europe (619 millions d'euros de chiffres d'affaires), +12,5% en Asie Pacifique, +22,7% pour Moyen Orient et Afrique et +16,7% pour l'Amérique latine.

Publicis a donc pleinement bénéficié de l'accélération de la reprise sur tous ses marchés, grâce notamment au gain d'importants contrats comme ceux de Ferrero, Planet Fitness, TD Bank et Walmart.

Le groupe se félicite également de la performance de ses divisions Epsilon (+13%) et Sapient (+20%), et souligne que l'activité trimestrielle ressort en hausse de 5% par rapport au troisième trimestre 2019, soit pré-covid.

Fort de cette solide activité, Publicis a annoncé un relèvement de ses objectifs 2021 pour la seconde fois de l'année. Le spécialiste de la communication vise désormais une croissance organique de 8,5% à 9%, contre 7% précédemment. Cela représente une croissance organique de l'ordre de 2% sur deux ans.

Le taux de marge opérationnelle est quant à lui attendu légèrement supérieur à 17%, et le free cash flow avant variation du besoin en fond de roulement devrait être proche de 1,3 milliard d'euros, dans le haut de la fourchette précédente 1,2-1,3 milliard d'euros.

La société de gestion Clartan Associés a qualifié ce matin de "remarquable" la performance de Publicis et a applaudi ses perspectives. "Nous considérons que Publicis est un exemple de société ayant tiré profit de la crise pour renforcer sa position concurrentielle et son niveau de rentabilité structurelle, écrit l'analyste. Le management de haute volée a su, au cours des dernières années, prendre des options stratégiques audacieuses qui commencent à payer".

Clartan Associés estime en outre que, à 58 euros par action, le potentiel de revalorisation du titre est supérieur à 20%.

Dans une note publiée en début de semaine, UBS affirmait pour sa part s'attendre à la poursuite d'une bonne dynamique. Mais la banque considérait comme "improbable la possibilité de surprendre significativement à la hausse, comme ce fut le cas au second trimestre (+17% de croissance organique contre 12,9% pour le consensus)". La publication du jour devrait donc à coup sûr la conforter dans son opinion d'Achat sur le titre Publicis, avec un objectif de cours de 61 euros.

La banque helvète a par ailleurs affiné ses estimations et relevé la croissance organique de l'exercice 2021 de 50 points de base à +8% (consensus de +7,2%) et le BPA de 1% environ. Elle affirme également que la forte reprise des bénéfices devrait être soutenue par les division Sapient, Epsilon et Media, anticipe une croissance annuelle moyenne des bénéfices de 6% sur les quatre prochaines années.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.