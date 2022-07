La valeur du jour à Paris Publicis en tête du CAC 40 grâce au relèvement de ses objectifs annuels

(AOF) - Le titre Publicis signe la plus forte progression du CAC 40, gagnant 4,39 % à 49,19 euros. Les investisseurs saluent les résultats records au premier semestre 2022 du groupe de communication qui a rehaussé ses objectifs 2022. Le résultat net part du groupe a atteint 537 millions d'euros contre 414 millions d'euros l'année précédente pour la même période. La marge opérationnelle a bondi de 24,9% à 1,018 milliard d'euros au 30 juin 2022, soit un taux de marge de 17,3%, en hausse de 80 points de base sur un an. Il était attendu à seulement 16,2% par le marché.

Les résultats de Publicis ont bénéficié de la forte croissance de son activité. Le revenu net a ainsi progressé de 19,1% à 5,873 milliards d'euros. Indicateur très suivi dans le secteur, la croissance organique s'est établie à 10,4%, dont 10,3% au deuxième trimestre. Les attentes des analystes sur la période avril-juin ont été largement dépassées, le consensus s'élevant à 5,4%.

" Cette performance alliée à une meilleure visibilité sur le deuxième semestre ainsi que la force de notre modèle, nous rendent confiants pour l'avenir. En conséquence, nous révisons nos prévisions pour 2022 à la hausse, avec une croissance organique attendue entre 6% et 7%, un taux de marge opérationnelle entre 17,5% et 18% et un Free Cash-Flow d'au moins 1,5 milliard d'euros " a déclaré Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis.

Publicis visait auparavant le haut de la fourchette de croissance organique de +4% et +5%. Le groupe tablait également sur un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5% et sur un free cash-flow avant variation du besoin en fonds de roulement d'environ 1,4 milliard d'euros.

Porté par ce robuste deuxième trimestre en ayant dépassé les prévisions des analystes, Publicis a confirmé sa volonté de réaliser de nouvelles acquisitions cette année, pour un montant compris entre 400 et 600 millions d'euros, et "très probablement dans le haut de cette fourchette", a indiqué Arthur Sadoun.

Points clés

- Numéro 3 mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 10,5 Mds€ réparti entre 4 « Solutions Hub » : Publicis Communications (réseaux créatifs), Publicis Media, Publicis Sapient (digital et consulting) et Publicis Health ;

- Position forte dans les Amérique (63 % des revenus), devant l’Europe (24 %) et l’Asie-Pacifique (10 %) ;

- Modèle d’affaires décliné en 4 forces : les solutions personnalisées via les données, la créativité, les ciblages à grande échelle pour les médias et les canaux digitaux propriétaires ;

- Capital ouvert (Elisabeth Badinter détenant 6,74 % du capital et 12,36 % des droits de vote), Maurice Lévy étant président du conseil de surveillance de 12 membres, Elisabeth Badinter vice-présidente et Arthur Sadoun président du directoire ;

- Bilan sain, avec une dette nette de 1,5 Md€ et un autofinancement libre de 1,2 Md€.

Défis

- Attente d’un nouveau plan stratégique après la réalisation de “Sprint for the future“ ;

- Stratégie d’innovation axée sur : l’analyse des comportements des consommateurs : solutions mathématiques et statistiques de media-planning, gestion numérique des données au sein de MarketForward, organisation du forum annuel Viva Technology, offre aux clients de plateformes technlogiques… / plateforme Marcel d’intelligence artificielle de réorganisation du travail;

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » : objectifs 2030 par rapport à 2009 dépassés pour l'usage des énergies renouvelables (33,5 %) et l'efficacité énergétique (1,95 Mwh par salarié) et en route pour l'intensité carbone (3,78) / plateforme ouverte CSR Smart Data ;

­- Renforcement de l’offre de transformation digitale des clients via des acquisitions de sociétés intégrées dans Sapiens ou Epsilon et attendues autour de 500 M€ pour 2022 ;

- Poursuite des gains de gros budgets et de la forte demande en first-party data et digital-first media.

Défis

­- Sensibilité des ventes et résultats à la parité de l’euro (15 % des revenus) contre le dollar (52 %) et le sterling (10 %) ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : marginal, avec cession du contrôle des agences locales à leurs dirigeants et aide logistique aux 300 collaborateurs ukrainiens ;

- Objectif 2022, confirmé après un début d’exercice dynamique, d’un chiffre d’affaires en hausse de 4 à 5 %, d’une marge opérationnelle de 17,5 % et d’’un autofinancement libre de 1,4 Mds€ ;

- Dividende 2021 de 2,4 €, soit 45 % du taux de distribution, attendu entre 45 et 50 % en 2022.

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.